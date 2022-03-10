ضبط خادمة استولت على 6 ملايين جنيه وتشكيل عصابي يسرق بأسلوب «كسر الشباك»

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شخص مقيم بدائرة القسم، عن سرقة 6 ملايين جنيه من داخل شقته، وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة في منزله، مقيمة بدائرة قسم شرطة شبرا، وتبين ظهور علامات الثراء عليها بالمنطقة محل سكنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة، حال عملها بمسكن المبلغ وأقرت بأنه نظراً لعلمها بوجود مبالغ مالية كبيرة بمسكن المبلغ، اختمرت في ذهنها فكرة سرقتها وفى سبيل ذلك قامت بسرقة المبلغ المالى على فترات حتى لا يتم اكتشاف أمرها، وتم بإرشادها ضبط مبلغ مالى وكمية من المشغولات الذهبية من متحصلات السرقة، وباستدعاء المجنى عليه اتهمها بالسرقة.

ضبط تشكيل عصابى يسرق بأسلوب «كسر الشباك»

وورد بلاغ إلى قسم شرطة النزهة من شخص مقيم بدائرة القسم، عن كسر شباك شقته وسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي وجهاز بلاي إستيشن وجهاز لاب توب، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين قيام شخص بعرض مشغولات ذهبية تتطابق أوصافها مع المشغولات المشار إليها للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمتها الحقيقية.

وبانتقال قوة أمنية من مباحث القسم تمكنوا من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية وبحوزتهما عدد 2 سلسلة ذهبية - مبلغ مالى - كمية من مخدر الهيروين وزنت 11 جراما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب «كسر الشباك»، وأضافا أن المشغولات الذهبية والمبلغ المالي من متحصلات الواقعة، وأنهما أنفقا باقي متحصلات السرقة على شراء المخدرات بقصد التعاطي، وتم ضبطهما وبحوزتهما باقي المشغولات الذهبية المستولى عليها.

ضبط شخصين سرقا مشغولات ذهبية من شقة بالقاهرة

كما ورد بلاغ لقسم شرطة قصر النيل من سيدة مقيمة بدائرة القسم، تشكو سرقة مبلغ مالى وكمية من المشغولات الذهبية من داخل مسكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة نقاشا، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب «المغافلة» حال قيامه بأعمال النقاشة فى شقة المجني عليها، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب كسر «الكونتاك»

وورد بلاغ لقسم شرطة الشروق من شخص مقيم بدائرة القسم، عن سرقة السيارة في أثناء وقوفها أسفل العقار الذي يسكنه، وفى وقت لاحق ورد إليه اتصال هاتفي من شخص ساومه على دفع مبلغ مالي نظير إعادة السيارة له، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية، ومقيمين بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما الهاتف المحمول المستخدم في المساومة، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة السيارة بأسلوب «كسر الكونتاك» والتصرف فيها بالبيع، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة السيارات ومساومة أصحابها بدعوى إعادتها لهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية دون إعادة السيارات المستولى عليها.

ضبط عاطل تخصص فى السرقة بأسلوب المغافلة

وورد بلاغ لقسم شرطة عابدين، من أحد أصحاب محلات بيع الهواتف المحمولة مفادها قيام شخص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية، وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم وتمكنوا من ضبطه وتبين أنه مقيم بالفيوم وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة، له معلومات جنائية وبحوزته حقيبة بداخلها حامل كاميرا متحرك - جهاز لاب توب - هاتف محمول - مبلغ مالى) وجميعها مجهولة المصدر.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات بحوزته اعترف بسرقتها من داخل سيارة ملك أحد الأشخاص بأسلوب «المغافلة»، كما اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً فى مجال السرقة من داخل السيارات، وأقر بارتكابه عدد 2 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط جهاز «لاب توب» وهاتف محمول، ومبلغ مالى من متحصلات تلك الوقائع وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة.