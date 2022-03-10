حنفي جبالي يتوجه إلى الكويت في زيارة رسمية

يتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، على رأس وفد برلماني في زيارة رسمية إلى الكويت، وذلك تلبية لدعوة مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

ومن المقرر أن يعقد الوفد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلسة مباحثات موسعة مع مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، تتناول سبل تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – الكويتية، وتبادل الخبرات بينهما، وتنسيق المواقف البرلمانية بين البلدين في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

وتشهد الزيارة عدة لقاءات لوفد مجلس النواب مع عدد من المسئولين الكويتيين رفيعي المستوى، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المصرية – الكويتية في ضوء رسوخ وتاريخية العلاقات بين البلدين.