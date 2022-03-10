تقديم خدمات مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» لـ98 ألف سيدة بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بالمبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين، قامت بتقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 98 ألف سيدة حامل، منذ انطلاقها بمحافظة الشرقية في ديسمبر 2020.

الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية بالمبادرة، قدمت الخدمة الطبية لعدد 98935 سيدة حامل بالمحافظة حتى الآن، مشيراً إلى أن المبادرة تهدف إلى الوصول لجيل من الأطفال يتمتع بصحة جيدة وخال من الأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وخفض الوفيات الناجمة من تلك الأمراض، حيث تستهدف المبادرة السيدات الحوامل من أول يوم في الحمل حتى الولادة، وذلك للكشف المبكر على مختلف الأمراض المعدية المنتقلة من الأم للجنين، ومنها الإصابة بفيروس نقص المناعة HIV، ومرض الالتهاب الكبدي بـ HBV، ومرض الزهري، بجانب الكشف عن السكر والضغط للسيدات الحوامل، وقياس معامل كتلة الجسم لتحديد البرنامج الغذائي المناسب والحفاظ على الوزن المثالي في فترة الحمل وما بعد الولادة.

تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية

وأضاف وكيل وزارة الصحة في الشرقية، أنه يتم تقديم خدمات المتابعة والعلاج من خلال المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، ويتم توجيه وإحالة المكتشف إصابتهن لتلقي التقييم والعلاج اللازم بمستشفيات الإحالة المحددة بالمحافظة، بجانب تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدم ضمن بروتوكول رعاية السيدات الحوامل من خلال خدمات رعاية الأمومة والطفولة، مشيراً أنه تم التأكد من تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، مشدداً على الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص وسرية النتائج، وحسن التعامل مع السيدات وحسن الاستقبال للمترددات على المبادرة الرئاسية.

وتابع «مسعود» أن المبادرة الرئاسية لدعم صحة الأم والجنين تستهدف الفحص الطبي لعدد 157736 سيدة حامل من المصريات وغير المصريات بمدن وقرى محافظة الشرقية، بالفئة العمرية فوق 18 عاما، ما بين التثقيف والتوعية والفحص الطبي، من خلال فريق طبي مدرب على أعمال الفحص من "«طباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات»، حيث يبلغ عدد الفرق 358 فرقة طبية في عدد 358 نقطة.