«التعليم» تنظم مسابقة دوري المكاتب التنفيذية لطلاب مدارس الجمهورية

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة دوري المكاتب التنفيذية التي ينظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية) للعام الدراسي 2021/2022، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد أحمد موسى، الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، أنّ الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، نظم التصفية القمية لمسابقة دوري المكاتب التنفيذية على مستوى الجمهورية للمراحل الثلاث (الابتدائية – الإعدادية – الثانوية)، موضحًا أنّ المسابقة تهدف إلى إزكاء روح المنافسة الإيجابية بين الطلاب، وإكساب الطلاب أعضاء المكاتب التنفيذية ثقافة التطوع والعمل الفريقي، وتأصيل قيم المواطنة والولاء والانتماء للوطن واستثمار طاقات الطلاب في تنفيذ برامج وأنشطة الاتحادات الطلابية للمساهمة في تحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة، وتمكين الطلاب من توظيف التكنولوجيا في تنفيذ البرامج والمشروعات والمبادرات المجتمعية.

إكساب الطلاب المهارات

وأوضح أنّ شروط المسابقة تتمثل في تلبية احتياج حقيقي للطلاب أو المدرسة أو المجتمع، وأن تكون نابعة من اختيار الطلاب بعد إكسابهم مهارات دراسة الاحتياجات والأولويات وتحليل المشكلة، على أن يكون هناك دور لمؤسسات المجتمع المحلي في التعاون مع المجتمع المدرسي.

المدارس الفائزة في دوري المكاتب التنفيذية

وأشار موسى إلى أنّ الفائزين في المسابقة على مستوى الجمهورية بالنسبة للمرحلة الابتدائية، فاز بالمركز الأول مدرسة الشهيد مصطفي أبو عيده(1)، بإدارة شرق طنطا بمديرية الغربية، وبالمركز الثاني مدرسة حسن أبو بكر التجريبية المتميزة لغات بإدارة القناطر بمديرية القليوبية، وبالمركز الثالث مدرسة سعد زغلول الابتدائية بإدارة رأس سدر بمديرية جنوب سيناء، وحصلت على المركز الرابع مدرسة مستناد الابتدائية، بإدارة شبراخيت بمديرية البحيرة، وحصلت مدرسة مصنع السكر الابتدائية بقوص، بإدارة قوص بمديرية قنا على المركز الخامس.

وقال الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس، إنّ المرحلة الإعدادية فاز فيها بالمركز الأول مدرسة الزرقا الإعدادية بنات، بإدارة الزرقا بمديرية دمياط، وفازت بالمركز الثاني مدرسة الانطلاق الإعدادية بنات، بإدارة العامرية بمديرية الإسكندرية، وفازت مدرسة الحبيل الإعدادية بإدارة البياضية بمديرية الأقصر بالمركز الثالث، أما مدرسة الشهيد سمير محمد إسماعيل بإدارة الخارجة بمديرية الوادى الجديد فقد حصلت على المركز الرابع، كما فازت مدرسة السويس الإعدادية الحديثة بنات بإدارة جنوب بمديرية السويس بالمركز الخامس.

وتابع موسى أنّ الفائزين في المرحلة الثانوية، فاز بالمركز الأول مدرسة الشهيد محمد صبري أحمد عطية الثانوية بإدارة قويسنا بمديرية المنوفية، أما المركز الثاني، فحصلت عليه مدرسة صالح عوض الله الثانوية الصناعية الفنية بإدارة رأس غارب بمديرية البحر الأحمر، وفازت بالمركز الثالث مدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور الثانوية بإدارة ميت سلسيل بمديرية الدقهلية، كما حصلت مدرسة نبوية موسى الثانوية التجريبية بنات بإدارة وسط بمديرية الإسكندرية على المركز الرابع، وفازت مدرسة موط الثانوية بنات بإدارة الداخلة بمديرية الوادي الجديد على المركز الخامس.