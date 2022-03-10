وزير التعليم لـ«الوطن»: تسليم الكتب المتبقية لمدارس اللغات خلال أيام

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم إتاحة كتب اللغات للمدارس التجريبية والقومية، لمختلف الصفوف، على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، لحين الانتهاء من طباعة الكتب الورقية وتسليمها إلى المدارس.

إتاحة المناهج على هيئة «PDF» على موقع الوزارة

وقال وزير التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيتم استكمال توزيع الكتب الدراسية على مختلف مدارس اللغات خلال الأيام العشرة المقبلة، ولن تكون هناك أزمة، لافتا إلى أنه تم إتاحة المناهج على هيئة «بي دي إف» على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهو ما سيتيح للطالب الوصول إليها في أي وقت، لحين وصول الكتب الورقية لكافة مدارس اللغات.

توزيع كتب المدارس الحكومية على المدارس

وبخصوص كتب باقي المدارس الحكومية والموقف من توزيعها على طلاب الصفوف المختلفة، أكد الوزير أن المدارس الحكومية لا تواجه أي أزمة في الكتب، وتم التوزيع على مختلف المديريات والإدارات، لكن سيتم تدارك تأخير كتب اللغات، من خلال إتاحتها إلكترونيا حتى لا يتأثر أي طالب ولا يعاني أي معلم من مشكلة عند الشرح.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات النقل والشهادة الإعدادية والثانوية العامة والدبلومات الفنية وهي كالتالي:

- تعقد امتحانات نهاية العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 7 مايو.

- استمرار الدراسة لطلاب رياض الأطفال والصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي حتى يوم 19 مايو.

- انتهاء الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس 9 يونيو 2022.

- عقد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة يوم السبت 11 يونيو.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.