هل ستتعامل مصر بـ«الدولار الرقمي الجديد»؟.. خبير مصرفي يجيب

منذ كشفت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأربعاء، عن خطتها لإطلاق الدولار الرقمي، يتساءل الكثير من المتابعين عن طبيعة هذا الإجراء، وهل ستتعامل مصر بأحدث وافد إلى سوق العملات المشفرة.

العملات المشفرة تستقبل وافدًا جديدًا.. ما هو الدولار الرقمي؟

الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر أمرًا تنفيذيًا يحدد أطر قانونية للأصول الرقمية، والذي جاء بمثابة سياسة وطنية تجاه سوق الكريبتو، وبموجب القرار يمكن إطلاق الدولار الرقمي بشكل رسمي.

والدولار الرقمي (الإلكتروني)، عملة رقمية مركزية تنوي الولايات المتحدة إصدارها، يعادل قيمته الدولار العادي، ويأتي في إطار التحول الرقمي الذي يتجه العالم إليه، حيث بات المستقبل المالي للمدفوعات الإلكترونية والفورية، بعيداً عن المؤسسات المالية التقليلدية.

«فهمي»: خطوة للقضاء على العملات المشفرة غير الرسمية

وقال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ الإجابة على سؤال، «هل من الممكن أن تتعامل مصر بالدولار الأمريكي الرقمي؟» يتطلب فهم ظاهرة العملات المشفرة.

وأضاف «فهمي»، في تصريح لـ«الوطن»، أنَّ العملات الرقمية، وأشهرها البيتكوين لم يكن مرغوب في اعتمادها من عدة بنوك مركزية، بسبب عدم خضوعها لرقابة الدول والحكومات، ما يجعلها مفضلة للصفقات المشبوهة وعمليات غسيل وتهريب الأموال، طالما يتم إصدارها وتداولها خارج السيطرة الرسمية، وبالتالي تكون فرص أي إصدارات رسمية أفضل من غيرها.

هل تتعامل به مصر؟

واستطرد الخبير المصرفي: «مع بدء إصدار بنوك مركزية عالمية لها ثقتها للعملات الرقمية، مثل الدولار الرقمي، أتوقع أن تحظى بقبول رسمي واسع من الدول والحكومات الأخرى، من بينها مصر، ليتجه المستثمرون نحوها، مبتعدين عن الأصول الرقمية عالية المخاطر».