ما لا تعرفه عن «باكس جولد».. صعود وحيد وسط انهيار 150 عملة مشفرة

شهد سوق العملات المشفرة أمس الخميس، 24 فبراير 2022، انهياراً لنحو 150 عملة على خلفية العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، التي بدأت فجر الخميس، فيما عدا عملة واحدة واصلت الصعود بنسبة زادت عن 7% لتصل إلى مستويات 2.024 دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

أسباب صعود «باكس جولد» 8% على مدار الأسبوع

وتابع الموقع الشهير الخاص بـ العملات المشفرة، أنَّه على مدار الأسبوع المنتهي، سجلت «باكس جولد» صعوداً بنسبة 8%، بخلاف أغلب سوق العملات الرقمية الذي واصل خسائره بسبب التوترات الجيوسياسية بين ورسيا وأوكرانيا، وتعد تلك العملات من الأصول عالية الخطورة ما يدفع المستثمرين إلى اللجوء للبيع خاصة في أوقات الأزمات العالمية مثل الحروب والأوبئة.

كم تساوي العملة الرقمية المدعومة بالذهب؟

وأضاف أنَّ العملة الرقمية «باكس»، التي جرى إطلاقها في سبتمبر 2019، وبلغ ترتيبها الـ108 بين العملات المشفرة، حققت مكاسب كبيرة لتصل قيمتها السوقية إلى 480 مليون دولار، بزيادة 10% عن قيمتها في بداية العام الجاري 2022.

الهدف من إطلاق «باكس جولد» دعم التداول على الذهب

وأرجع خبراء سوق الكريبتو، في تصريحاتهم للموقع، صعود «باكس جولد» إلى كونها عملة مشفرة مدعومة بالذهب، خاصة أن الهدف الرئيسي من إطلاقها هو جعل الذهب أكثر قابلية للتداول، ما جذب العديد من المستثمرين لشراء كميات صغيرة من الذهب من خلال التجارة في سوق البلوكتشين.

كم جرام ذهب تساوي باكس جولد؟

وأفاد موقع كوين ماركت كاب، أنَّ باكس جولد تحتوي على نسبة متساوية من الذهب، حيث إنَّ هناك أوقية من الذهب أمام كل عملة يجري إصدارها، بإجمالي 60.161 قطعة من تلك العملات يجري تداولها في بورصات العملات المشفرة حتى الآن.

فيما يتفاءل كبار محللي سوق البوكتشين ومؤسسي باكس جولد، بنمو العملة حيث يتغير عدد العملات المعدنية كل دقيقة تقريبًا مع دخول مستثمرين جدد للتداول على Pax Gold تزامناً مع زيادة المعروض من الذهب الداعم للعملة.

تجدر الإشارة إلى خسارة سوق العملات الرقمية ما يزيد عن 220 مليار دولار تقريباً على مدار يوم الخميس، وبحسب تقديرات الخبراء، أعقب العملية الروسية ضد أوكرانيا تراجع قيمتها السوقية لتهبط إلى مستويات أقل من 1.56 تريليون دولار مجتمعة.