بعد «خسائر الأربعاء».. أسعار الذهب تواصل الارتفاع عالميا

شهدت أسعار الذهب ارتفاعا خلال تعاملات اليوم الخميس، لتعاود الصعود مرة أخرى بعد خسائر الأربعاء، حيث فضل المستثمرون الاتجاه إلى أسواق الأسهم والابتعاد عن الأصول ذات الملاذ الآمن، بعد تراجع أسعار النفط.

ارتفاع أسعار الذهب 0.26%

وارتفعت أسعار الذهب الفورية وقت كتابة التقرير بنسبة 0.26% إلى 1998.75 دولار للأوقية، بعد أن هبط بما يصل إلى 1%، وكان عند مستوى 1981.96 نقطة في التعاملات الصباحية، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.47%، لتصل إلى 1997.5 دولار.

تراجعات 3% في الجلسة السابقة

وتراجع الذهب بنحو 3 بالمئة في الجلسة السابقة، وهو أسوأ انخفاض له خلال اليوم منذ يناير 2021، وانخفض عن المستويات التي حامت بالقرب من أعلى مستوى قياسي سجله في أغسطس 2020.

استمرار الضغط الهبوطي على الذهب

وقال كبير المحللين في OANDA جيفري هالي: «في ظل عدم وجود عناوين أخبار جديدة في أوكرانيا، ومع انتعاش الأسهم بقوة في آسيا، يستمر الضغط الهبوطي على الذهب»، وفقاً لـ«CNBC».

ارتفاع الأسهم الآسيوية

وارتفعت الأسهم الآسيوية متتبعة المكاسب التي حققتها وول ستريت خلال المساء، حيث عززت المحادثات الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا المعنويات.

المخاطر الجيوسياسية

وقال محللو ANZ في مذكرة: «نعتقد أن المخاطر الجيوسياسية المتزايدة والتضخم المرتفع سيدعمان أسعار الذهب».

الارتفاع الحاد في أسعار النفط

وأثار الارتفاع الحاد في أسعار النفط والسلع الأخرى، مخاوف بشأن حدوث هزة أخرى في ارتفاع التضخم واحتمال تباطؤ النمو الاقتصادي.

بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي

ويترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي لشهر فبراير في وقت لاحق من نفس اليوم، قبل بيان السياسة التالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في 16 مارس.

تراجع أسعار النفط

وكانت أسعار النفط، قد تراجعت الأربعاء، بشكل حاد تجاوزت نسبتها 13%، بسبب عمليات جني أرباح من المتداولين.