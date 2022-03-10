رياح وبرودة وانخفاض في درجات الحرارة.. نوة الحسوم تضرب مطروح

تتعرض محافظة مطروح لموجة من الطقس السيئ، بدءا من مدينة الحمام شرقا على حدود الإسكندرية ومرورا بمدن ومناطق العلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة وفوكة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى السلوم غربا على الحدود الليبية، وبدأت التقلبات الجوية في نوة الحسوم بسقوط أمطار خفيفة يصاحبها نشاط للرياح مع برودة في الجو.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من الطقس

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، منذ قليل، من عودة الأجواء الشتوية وزيادة في الإحساس ببرودة الطقس بسبب كتلة باردة قادمة من جنوب أوروبا تنخفض على أثرها درجات الحرارة وتزداد سرعة الرياح وترتفع الأمواج على مسطح البحر المتوسط، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على السواحل الشمالية والدلتا يصاحبها سقوط الأمطار تصل إلى القاهرة، وتسجل درجة الحرارة الآن على القاهرة 18 درجة وسرعة الرياح بلغت 18 عقدة.

درجات الحرارة في مطروح

ويشهد طقس اليوم في مطروح انخفاضا في درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 15 درجة والصغرى 9 درجات في أقل معدل لها خلال الأسبوع الجاري، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 54%، وسرعة الرياح 47 كم/ في الساعة، مع تكاثر السحب في سماء مطروح والمدن الساحلية واستمرار انخفاض درجات الحرارة خلال الساعات المقبلة، ومن المقرر أن تستمر التغيرات المناخية في نوة الحسوم خلال الأيام المقبلة وتشهد تقلبات مختلفة، مما يؤثر على البحر وارتفاع الأمواج ووجود صقيع ليلا.

تحذيرات الصحة في مطروح

وحذرت مديرية الصحة بمطروح المواطنين من التعرض للتيارات الهوائية والرياح، خاصة لأصحاب الأمراض الصدرية وأمراض الجيوب الأنفية لعدم تأثيرها على صحة المواطنين، وضرورة الالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لحين تحسن الأحوال الجوية.