طقس مطروح.. «نوة الحسوم» تصرب بقوة و«الصحة» تنصح بعدم الخروج

تتعرض محافظة مطروح لموجة طقس سيئة، بدءا من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا ومرورا بمدن ومناطق سيدي براني والنجيلة ومرسي مطروح ورأس الحكمة وفوكه والضبعة والعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والحمام على حدود الإسكندرية، نتيجة «نوة الحسوم»، والتى تبدأ اليوم 9 مارس، وتستمر 9 أيام وتتأثر البلاد بالغيوم والأمطار والتقلبات الجوية مع وجود برودة في الجو.

درجات الحرارة في طقس مطروح

ويشهد طقس مطروح، اليوم الأربعاء، 9 مارس 2022، انخفاضًا في درجات الحرارة لتسجل العظمى 17 درجة مئوية والصغري 9 درجات، وهو أقل معدل لها خلال هذا الأسبوع.

بينما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 72%، يصاحبها نشاط متوسط للرياح لتسجل 10 كم/ في الساعة، مع صقيع في الساعات الأولى عقب شروق الشمس، وبرودة ملحوظة في الجو، مع توقعات بسقوط أمطار في أى وقت.

مواجهة «نوة الحسوم» في مطروح

ويستمر طقس السواحل الشمالية الغربية للبلاد غير مستقر خلال الأيام المقبلة حتى انتهاء «نوة الحسوم». وحذرت مديرية الصحة بمطروح جموع المواطنين في مطروح والمدن الساحلية من السلوم للإسكندرية عدم التعرض للتيارات الهوائية والأمطار والبرودة الشديد في الجو في بعض الأوقات لحين استقرار حالة الطقس، خاصة أصحاب أمراض الربو وأمراض الحساسية والأمراض الصدرية والأمراض المزمنة وكبار السن والأطفال.

كما نصحت مديرية الصحة بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة والالتزام بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيفها خلال الأيام المقبلة حتى يستقر الجو، كى لا يصاب أى مواطن بوعكة صحية، تؤثر على الصحة العامة مع أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية للحفاظ على عدم انتقال أى عدوى بين المواطنين وارتداء الماسكات الطبية والتباعد الاجتماعى واتباع توجيهات وزارة الصحة.