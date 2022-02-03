طقس مطروح اليوم: انخفاض في درجات الحرارة وسط رياح ترابية وأمطار

تضرب موجة من الطقس السيء محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا مرورا بمدن ومناطق الحمام وقرى البنجر «الخريجين» والعلمين وسيدي عبدالرحمن والعلمين الجديدة والضبعة، وفوكة ورأس الحكمة وسيدي حنيش ومرسى مطروح والنجيلة والمثاني وسيدي براني، وترتفع نسبة الرطوبة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة مع نشاط للرياح ما يتسبب عواصف في ترابية في العديد من القرى والنجوع.

طقس مطروح.. نشاط للرياح وارتفاع الرطوبة

ويشهد طقس مطروح، اليوم الخميس 3 فبراير 2022، حالة من الطقس غير المستقر على معظم أنحاء البلاد خاصة المدن الساحلية من الإسكندرية وحتى السلوم في غرب مصر، وسجلت درجات الحرارة في مطروح العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 76% وهو أعلى معدل لها على مدار الأسبوع الجارى، مع نشاط للرياح بسرعة 26 كم/ الساعة وتوقعات بسقوط أمطار في أي وقت.

تحذيرات الأرصاد من طقس اليوم

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم موضحة أن معظم الأنحاء الشمالية للبلاد ستشهد سقوط الأمطار وانخفاض في درجات الحرارة خاصة في أوقات المساء كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وأن نشاط الرياح يؤدى إلى انخفاض في درجات الحرارة مساء، مشيرة إلى أن الرياح التى تشهدها معظم المحافظات هى جنوبية غربية والأمطار رعدية مسحوبة بحبات مطر.

صحة مطروح تحذر من الطقس

وأكدت مديرية الصحة بمطروح أن طقس اليوم غير مستقر وعلى جميع المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية وعدم تخفيف الملابس وعدم النزول من المنازل إلا للضرورة خاصة الذين يعانون من أمراض الصدر وأمراض الربو، وأصحاب الأمراض المزمنة وأمراض الجيوب الأنفية، والأطفال وكبار السن، وتوخي الحذر في ظل التقلبات الجوية التى تشهدها البلاد للحفاظ على الصحة العامة.