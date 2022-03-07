طقس مطروح.. غيوم وانخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

تشهد محافظة مطروح حالة من الطقس غير المستقر حاليا، مع ارتفاع نسبة الرطوبة بنسبة كبيرة لتسجل أعلى معدلاتها خلال شهر مارس الحالي، وانتشار الغيوم في سماء مطروح والمدن الساحلية المجاورة من الإسكندرية شرقا ومرورا بمدن ومناطق الحمام والعلمين وسيدي عبدالرحمن ومدينة العلمين الجديدة والضبعة وفوكه ورأس الحكمة ومرسي مطروح والنجيلة والمتامي وسيدي براني وحتى السلوم على الحدود الغربية للبلاد، مع توقعات بسقوط أمطار بدءا من الغد الثلاثاء وحتى الخميس المقبل.

طقس مطروح.. درجات الحرارة المتوقعة

ويشهد طقس مطروح، اليوم الاثنين 7 مارس 2022، انخفاض درجات الحرارة لتسجل العظمى 19 والصغرى 12 وهو أقل معدل لدرجات الحرارة خلال الأسبوع الجارى بعد ارتفاعها نهاية الأسبوع الماضي إلى 22 درجة، على أن يستمر انخفاض درجات الحرارة تدريجيا خلال الأيام الثلاث المقبلة، بينما ارتفعت نسبة الرطوبة لتسجل 87% بأعلى معدل لها خلال موسم الشتاء هذا العام، في حين انخفضت سرعة الرياح لتسجل أقل معدلاتها بواقع 3 كم/ في الساعة.

أمطار في طقس مطروح 3 أيام

وطبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم تنتظر مطروح سقوط أمطار على مدار الثلاثة أيام المقبلة، وتبدأ بأمطار غزيرة غدا الثلاثاء، مع انخفاض شديد في درجات الحرارة، ووجود نشاط للرياح، واستمرار ارتفاع نسبة الرطوبة ومن المتوقع أن تتحسن الأحوال الجوية يوم الجمعة المقبل مع توقف الأمطار.

استعدادات مطروح للأمطار

واستعدت محافظة مطروح للأمطار المتوقعة، إذ قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وتشكيل غرفة عمليات رئيسية بمحافظة مطروح وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن الثمانية، وتجهيز سيارات سحب تجمعات مياه الأمطار من الطرق الرئيسية داخل المدن وعلى الطرق السريعة والدولية كطريق «مطروح - الإسكندرية»، وطريق «مطروح - السلوم»، وطريق «الضبعة - القاهرة الإقليمي»، وذلك للتعامل الفوري مع أي بؤر تجمعات مياه متوقعة حالة شدة الأمطار.