أمين عام الأطباء: 1000 عضو لاكتمال نصاب عمومية الغد وأتوقع تأجيلها لـ25 مارس

دعت نقابة أطباء مصر، أعضاءها لحضور الجمعية العمومية العادية غدا الجمعة الموافق 11 مارس في الواحدة ظهراً بمقر النقابة العامة للأطباء، وقال الدكتور أيمن سالم أمين عام نقابة الأطباء، إنه تم الإعلان عن موعد الجمعية العمومية وفقا لقانون النقابة، مشيرا إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية 1000 طبيب، وأنه في الأغلب لن يكتمل النصاب القانوني في المرة الأولى خاصة أن مقر النقابة لا يحتمل وجود 1000 طبيب في ظل الاجراءات الاحترازية المتخدة للوقاية من فيروس كورونا.

النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية للأطباء

وأكد أمين عام نقابة الأطباء في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لإنعقاد الجمعية العمومية العادية غدا الجمعة، سيتم الدعوة مرة أخرى لإنعقادها في 25 مارس الجاري، على أن تكون فى نفس موعد ومكان الإنعقاد بمقر النقابة العامة للأطباء.

وأضاف «سالم» أن النقابة دعت مجالس النقابات الفرعية لاجتماع على هامش الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية، وسيتم مناقشة الروابط العلمية في تلك الجلسة.

جدول أعمال الجمعية العمومية للأطباء

وعن جدول أعمال الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء، أوضح أنه سيتم مناقشة الميزانيات المالية لنقابة الأطباء عن السنوات المنقضية والتى لم يتم إعتمادها لعدم إنعقاد الجمعيات العمومية نظراً لظروف جائحة كورونا، إضافة إلى مناقشة تقرير مجلس النقابة العامة للأطباء عن أعمال العام المنقضي، الذي يضم تقرير الأمين العام عن أعمال وأنشطة النقابة وتقرير أمين الصندوق.

ولفت «سالم»، إلى أنه من ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية، سيتم مناقشة تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزي للمحاسبات، وعرض مشروع ميزانية عام 2022، وتعيين مراقب حسابات الجمعية العمومية وتحديد مكافأته، ومناقشة تعديل بعض بنود لائحة آداب المهنة، إضافة إلى ما يستجد من أعمال.