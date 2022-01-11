نقابة الأطباء: نتفهم مشاعر أسرة الإبراشي ومحبيه ونرفض اتهامات أرملته

أعلنت نقابة أطباء مصر متابعتها الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، مؤكدة أن نقابة الأطباء تتفهم مشاعر الحزن، وآلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر وترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب والحزن هي التعدي والهجوم على أطباء مصر.

رفض تصريحات أرملة الإعلامي وائل الإبراشي

وأضافت النقابة في بيان لها: «من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و إدانتها لتصريحات السيدة أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أي أدلة لأحد الأطباء والإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد، دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها ورغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها».

وأعربت نقابة أطباء مصر عن إدانتها التامة لكلمات السب والقذف في حق أطباء مصر، والتي حملتها تصريحات السيدة أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية بوصفها الأطباء بـ«قتلة».

وطالبت نقابة أطباء مصر السيد المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة، ومطالبة السيدة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية والمستندات الدالة على صحة ادعائها، وستتخذ النقابة الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

وأكدت نقابة أطباء مصر دعمها الكامل للأطباء والفريق الطبي نحو أداء واجبهم المهني والوطني، والذي قدم في سبيله الأطباء فقط نحو 660 شهيدا حتى الآن، استشهدوا إثر إصابتهم بفيروس كورونا الذين تفانوا في متابعة المرضى المصابين به من الشعب المصري.

قضايا مهنية متخصصة

وأهابت نقابة أطباء مصر بوسائل الإعلام المصرية ألا تكون ساحات قضاء تستبيح إصدار أحكام في قضايا مهنية متخصصة مثل قضايا مهنة الطب عن طريق نقل تصريحات تحمل اتهامات مرسلة بدون دليل.

ونبهت نقابة أطباء مصر أن التناول غير المهني للأحداث الطبية، والهجوم المتكرر ضد الأطباء داخل مصر، وكذلك عدم وجود قانون خاص يناقش قضايا الضرر الطبي على أسس علمية ومهنية، كل ذلك سيؤدي للإساءة إلى سمعة مهنة الطب في مصر واستمرار هجرة الأطباء المصريين إلى الخارج، والذين تجتذبهم جميع دول العالم لمهارتهم ما يعود على المجتمع المصري ببالغ الضرر.