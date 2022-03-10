أول فيديو للفنان أحمد عزمي بعد عودته للتمثيل: «دعواتكم يا أحباب»

نشر فريق عمل مسلسل «دنيا تانية» أول فيديو للفنان أحمد عزمي من داخل كواليس تصوير المسلسل الذي يشارك به فى السباق الرمضاني المقبل بعد غياب عن التمثيل دام لسنوات.

ونشر أحمد وحيد مساعد مخرج مسلسل «دنيا تانية»، فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع فيسبوك، للفنان أحمد عزمي من داخل الكواليس وعبر عن سعادته البالغة بمشاركته معه قائلا: «فرحان إن رجوعك يا أحمد بعد الغياب يكون معايا يا عشرة طويلة، كنا هنخسر كتير لو مكنتش رجعت».

وكان الفنان أحمد عزمي قد أعلن عن انضمامه لعمل درامي جديد وذلك على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك بعد غيابه لسنوات طويلة عن الفن واستغاثته مؤخرا بخصوص هذا الأمر فى أحد اللقاءات التليفزيونية.

وكتب عزمي منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك قال فيه: «الحمدلله كثيرا بفضل الله وتوفيقه وبفضل دعواتكم أنا في دنيا تانية مع الفنانة الجميلة الراقية ليلى علوي والمخرج أحمد عبدالعال وباقة من ألمع النجوم ومن إنتاج شركة إيجي ميديا.. دعواتكم يا حبايب ورمضان كريم».

أحمد عزمي يشارك فى السباق الرمضاني

وتأتي مشاركة الفنان أحمد عزمي فى السباق الرمضاني، بعد أن ظهر مؤخرا فى أحد اللقاءات التليفزيونية وكشف عن أنه لا يعمل منذ سنوات طويلة عقب أزمته الأخيرة وتعرضه للحبس، فمن وقتها لا تعرض عليه أى أعمال فنية.

وخلال الحلقة انهار «عزمي» فى البكاء على الحال الذي وصل إليه خاصة بعد سماعه مداخلة من الفنان صلاح عبد الله وتقديم الدعم له، وبسبب هذه التصريحات تصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

تفاصيل مسلسل «دنيا تانية»

يذكر أن مسلسل «دنيا تانية» بطولة ليلى علوي وأحمد عزمي ومي سليم وأشرف زكي وليلي عز العرب ومجدي كامل ووفاء صادق، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال واخراج أحمد عبد العال.

وكانت بطلة العمل الفنانة ليلى علوي قد تعرضت للإصابة بقطع فى كف يدها بحسب ما جاء في الفيديو الذي نشرته عبر صفحتها الخاصة على موقع إنستجرام وتعرضت لخياطة 9 غرز.