رانيا محمود ياسين تطالب صناع الفن بنظرة إلى أحمد عزمي: موهبة متفردة

طالبت الفنانة رانيا محمود ياسين، صناع الأعمال الفنية، بضرورة الاستعانة بالفنان أحمد عزمي، باعتباره موهبة تستحق النظر إليها، وذلك بعد ظهوره خلال لقاء تليفزيوني تحدث من خلاله عن الأزمات التي مر بها وتسببت في إبعاده عن التمثيل.

وكتبت رانيا محمود ياسين، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: أحمد عزمي فنان موهوب جدًا، وإنسان راقي يجب أن ينظر له صناع الفن النظرة التي يستحقها، موهبته المتفردة في انتظارك يا أحمد إن شاء الله ربنا يكرمك».

وكان الفنان أحمد عزمي، قد تطرق إلى عدد من الأزمات والمشاكل التي مَر بها في حياته، منها تعاطيه الترامادول وشرب الكحوليات والسجن بسبب ذلك الأمر.

مقتل شقيق أحمد عزمي سر اكتئابه

وتحدث أحمد عزمي، خلال اللقاء التليفزيوني عن وفاة شقيقه أثناء مشاجرة مع أحد الأشخاص، وأصيب وقتها بـ13 طعنة، وهو ما أصابه بالاكتئاب والابتعاد عن الفن، واضطر للجوء لشرب الكحوليات وتعاطي الترامادول.

وأشار إلى أن زوجته الأولى قامت برفع دعوى خلع ضده والابتعاد بابنهما آدم، بسبب سوء تصرفاته وإدمانه، كذلك مرض والدته بعد وفاة شقيقه حمدي، ثم وفاتها وما يسعده أنها كانت راضية عنه.

وقال أحمد عزمي، إنه بدأ صفحة جديدة من حياته والابتعاد عن كل الأمور السيئة في حياته، والاهتمام بالفن، طالبا من زملائه وأصدقائه بالوسط، نسيان الماضي.

مصطفى درويش يدعم أحمد عزمي

وكان الفنان مصطفى درويش، قد كتب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «كل الدعم يا أحمد، إنت فنان كبير وكل الناس بتغلط عادي، ده أنا من جمهورك والله وكل الناس بتحبك، وبإذن الله نشتغل مع بعض قريب وده شيء يشرفني جدًا».