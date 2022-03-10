«عشان تتجنب جشع التجار».. كيفية تقديم شكاوى غلاء الأسعار لمجلس الوزراء

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، يلجأ الكثير من التجار إلى تخزين السلع ليتم بيعها خلال شهر رمضان، خوفا من ارتفاع الأسعار الخاصة بالمنتجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، وخلال الساعات القليلة الماضية، أعلنت النيابة العامة عن حبس 12 متهما بتخزين السلع، الأمر الذي يؤدي إلى اختفاء تلك السلع من الأسواق، ما يتسبب في رفع سعرها، حتى يعودوا لبيعها بأسعار مرتفعة خلال الشهر الكريم.

ورصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، استغلال بعض التجار لما يحدث حول العالم واقتراب شهر رمضان لحجز بعض السلع عن البيع، ويوفر مجلس الوزراء للمواطنين خدمة تقديم الشكاوى عبر بوابة الشكاوى الحكومية، والتي يمكن من خلالها للمواطنين أن يقوموا بالإبلاغ عن التجار في حالة اكتشاف تخزينهم للسلع ومنع بيعها في السوق المصري لفترة زمنية قبل شهر رمضان، حتى يتم رفع أسعار تلك السلع ويتم بيعها بسعر أعلى، وجاءت طرق تقديم الشكاوى لمجلس الوزراء، كالتالي:

كيفية مواجهة غلاء الأسعار وتقديم الشكاوى لمجلس الوزراء

- يقوم الراغب في تقديم شكوى تجاه بعض التجار الذين يقومون برفع الأسعار أو حظر بيع السلع لترتفع أسعارها، بالدخول عبر الموقع الرسمي لبوابة الشكاوى الحكومية من هنــــــــــــا.

- ثم يتم إدخال الرقم القومي الخاص بالمتقدم للشكوى.

- وبعد ذلك يتم إدخال رقم الشكوى في الخانة المخصصة لذلك، ثم يتم الضغط على «بحث».

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بتسجيل الشكوى الخاصة به تجاه التجار الذين يقومون بتخزين السلع حتى تنقص في السوق، ليتم رفع سعرها، ثم يعودوا لبيعها بسعرها المرتفع مرة أخرى.

وتقدم بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة أرقام الطوارئ الخاصة بعدد من الجهات، وتتمثل في الآتي:

- رقم طوارئ النجدة: يتم الاتصال على الرقم 122.

- رقم طوارئ الكهرباء: يتم الاتصال على الرقم 121.

- رقم طوارئ انقطاع المياه: يتم الاتصال على الرقم 125.

- رقم طوارئ الصرف الصحي: يتم الاتصال على الرقم 175.

- رقم طوارئ الغاز: يتم الاتصال على الرقم 129.

- رقم طوارئ الصحة: يتم الاتصال على الرقم 105.

- رقم طوارئ الإسعاف: يتم الاتصال على الرقم 123.

- رقم طوارئ المطافي: يتم الاتصال على الرقم 180.

- رقم نجدة الطفل: يتم الاتصال على الرقم 16000.

- رقم الأمن العام: يتم الاتصال على الرقم 115.