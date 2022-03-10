في احتفال مصر الخير باليوم العالمي للكلى.. 8 قواعد ذهبية تقي من المرض

قالت الدكتور ريهام عبدالغني أحمد، مدرس واستشاري أمراض الكلى والباطنة بكلية طب قصر العيني، إنّ الفشل الكلوي مرض خطير ومكلف ومرهق جدا للمريض وذويه، ويصيب عضوا مهما ونشطا جدا بالجسم وله أهمية كبيرة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، بمناسبة اليوم العالمي للكلى، الذي يوافق الخميس الثاني من شهر مارس كل عام.

وأوضحت أن الكلي تقوم بفلترة نحو 180 لتر دم يوميا، وذلك للتخلص من السموم والأملاح والمياه الزائدة عن حاجة الجسم ومتبقيات الأدوية، كما أنها تعمل على ضبط الهرمونات، ولها علاقة مباشرة بأمراض الدم واللوكيميا، ولهذا فإن الكلى عضو مهم جداً في الجسم وله وظائف كثيرة ويجب العمل للحفاظ عليه طول العمر.

وأشارت «ريهام»، إلى أنّ التشخيص المبكر لأمراض الكلى يساعد إلى حد كبير في عدم الوصول إلي الاعتلال الكلوي أو الفشل الكلوي.

الأعراض التي تشير إلي وجود مشاكل في الكلي

وأوضحت أن أهم الأعراض التي تشير إلي وجود مشاكل في الكلي هي وجود دم أو رغاوي أو حرقان في البول، والشعور بالألم في الجنب، وهناك أعراض أخري مثل ارتفاع وظائف الكلي، والشعور بإرهاق وتعب شديد وعدم اتزان وقلة في المجهود، وكذلك ارتفاع ضغط الدم وأمراض العظام ونقص الكالسيوم، وبعض الحالات يكون المريض مصابًا بطفح جلدي.

وكشفت أن 90% من مرضي الفشل الكلوي ليس لديهم أعراض، و45% من الأشخاص فوق السبعين عاما لديهم مشاكل في وظائف الكلى، وأكدت أهمية إجراء الفحوصات اللازمة بشكل مبكر حتى لا نصل لمرحلة الفشل الكلوي لأن في هذه الحالة لن يكون أمامنا سوى الزرع أو الغسيل الكلوي .

نصائح للحفاظ على وظائف الكلى

وعن كيفية الحفاظ علي هذا العضو الهام من أعضاء الجسم نصحت الدكتورة ريهام باتباع الخطوات التالية :

ـ شرب كميات كافية من الماء والسوائل بشكل كبير، فالمياه هي الحياة للجسم، وتقي بشكل كبير من أمراض الكلي.

ـ تناول الطعام الصحي والحفاظ علي الوزن الطبيعي.

ـ ممارسة الرياضة.

ـ الحفاظ علي الوزن المناسب وعدم زيادة الوزن.

ـ الحرص الشديد في تناول الأدوية وعدم الإفراط في تناولها بدون وصفات طبية

ـ القياس المنتظم لضغط الدم، حيث إن 40% من الأشخاص مصابون بضغط الدم.

ـ الابتعاد عن التدخين.

ـ متابعة قياس معدل السكر في الدم.

وأشارت إلي أن المرض منتشر، والله تعالى خلق كليتين للإنسان، ويمكنه العيش بنصف كلى فقط، وأوضحت أنه عند الارتفاع في وظائف الكلي لابد من اتخاذ الخطوات المناسبة للعلاج، وفي حالة الوصول إلي مرحلة الاعتلال أو الفشل الكلوي يكون العلاج هو الغسيل أو الزراعة، فهما جناحا علاج أمراض الكلي.

وأكدت أن زرع الكلى هو الحل الأول والأفضل في حالة الفشل الكلوي، مشددة على أن التحضير الجيد للعملية للمريض والمتبرع يساهم في زيادة نسب نجاح تلك العملية.

ولفتت إلى أن نسب الإصابة بأمراض الكلي في مصر تقترب من المعدلات العالمية، والدولة تبذل جهودا كبيرة لاستيعاب كل المرضي، ولكن قد لا تصل إلى كل المرضي وهنا يبرز دور المجتمع المدني في التصدي لهذه المشكلة والمساعدة في حلها.