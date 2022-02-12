كل ما تريد معرفته عن «الاعتلال الكلوي المزمن».. أسباب الإصابة وطرق الوقاية

كشفت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن معلومات مهمة وعديدة حول مرض «الاعتلال الكلوي المزمن» سواء الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة به أو النصائح للوقاية منه، لذا تستعرض «الوطن» جميع التفاصيل حول مرض «الاعتلال الكلوي المزمن».

أسباب الإصابة بمرض «الاعتلال الكلوي المزمن»

حدد الدكتور مصطفى عبد الحميد، أستاذ جراحة المسالك البولية أسباب الإصابة بمرض «الاعتلال الكلوي المزمن» عديدة، ولكن يأتي من أبرزها وأشهرها هو الإصابة بمرض السكر لفترات طويلة وتحديداً إذا أهمل المريض في علاجه، والسبب الآخر في حالة الإصابة بمرض ضغط الدم وتحديداً إذا حدثت مضاعفات أو لم يتم علاجه بالشكل الصحيح.

وأضاف «مصطفى» خلال مقطع فيديو نشرته وزارة الصحة على صفحتها الرسمية، أنه هناك أسباب أخرى للإصابة بمرض «الاعتلال الكلوي المزمن» ومنها أمراض المسالك البولية التي تؤدي إلى حدوث انسداد في المسالك البولية مثل الحصوات وتحديداً إذا كانت لدى المريض كلية وحيدة وتم إهمالها وتأخر العلاج.

طرق الوقاية من مرض «الاعتلال الكلوي المزمن»

وأكد أستاذ جراحة المسالك البولية، أن «على جميع المواطنين شرب المياه فهي في حقيقة الأمر شفاء، ويجب شربها بشكل معتدل بحيث لا تقل كمية البول عن لتر ونصف وان يكون لونه فاتح، والأمر الثاني هو يجب استشارة المريض للطبيب مع أي مرض مزمن سواء ضغط الدم أو السكر، وأن يعلم المرضى أن دواء هذه الأمراض المزمنة يجب تناوله مدى الحياة ولا يتوقف عن تناوله المريض نهائياً، بالإضافة إلى الذهاب إلى الطبيب في حالة الإحساس بأي أعراض».

وفي السياق ذاته، ناشدت وزارة الصحة والسكان جميع المواطنين بالاطمئنان على أنفسهم والكشف المجاني من خلال الوحدات الصحية التي تتبع المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة، وأيضا الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.