أكرم حسني يواصل تصوير «مكتوب عليا» ومؤلف العمل يكشف تفاصيل القصة

يواصل الفنان أكريم حسني تصوير مسلسله الجديد «مكتوب عليا»، مع الفنانة هنادي مهنا، والعمل يدور في إطار اجتماعي تشويقي، وهو من الأعمال الكوميدية التي سيجرى عرضها في شهر رمضان المقبل 2022 .

وتحدث إيهاب بليبل مؤلف مسلسل «مكتوب عليا» لـ«الوطن»، عن الأعمال الكوميدية خلال شهر رمضان، قائلًا: « نحتاج إلى الأعمال الكوميدية بشكل كبير والجمهور مشتاق إلى الضحك ويحب الكوميديا، متمنيًا أن ينال المسلسل إعجاب الجمهور وقت عرضه برمضان 2022.

حقيقة وجود جزء ثاني من مسلسل «مكتوب عليا»

أما عن وجود جزء ثاني من مسلسل مكتوب عليا، فقال «بليبل»، إنه يتمنى نجاح المسلسل وقت عرضه وبعد ذلك سيتم الحديث عن كل شئ، وأن الحديث عن أجزاء جديدة، سابق لأوانه بشكل كبير.

ويروي المسلسل، ظهور رجل مسّن وفقير الحال في حياة الشاب المطحون «جلال» الذي يجسد دوره أكرم حسني، والذي سيمسح بيده علي ذراعه بمادة مسحورة، ليفاجئ «جلال» في اليوم التالي بأنه مكتوب علي جسده كل شيء سيحدث له علي مدار يومه، ويتحقق أمام عينه بالفعل.

قصة مسلسل «مكتوب عليا»

ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب، وتتوالي الأحداث في إطار من الكوميديا، حتي يأتي يوم وتظهرعلى يديه عبارات تؤكد وفاته، ليحاول أن يمنع ذلك في إطار كوميدي، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الحلفاوي.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

ويشارك في بطولة المسلسل، أيتن عامر، هنادي مهنى، حنان سليمان، بسنت النبراوي، أسامة عبدالله، محمد طعيمة، ويظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف.