هنادي مهنا تروج لمسلسها الرمضاني «مكتوب عليا» بصورة مع أكرم حسني

روجت الفنانة هنادي مهنا، اليوم، لمسلسلها الرمضاني «مكتوب عليا»، الذي تشارك فيه أمام الفنان أكرم حسني.

ونشرت هنادي، صورة تجمعها بأكرم حسني، وعلقت عليها: «مكتوب عليا رمضان 2022 إن شاء الله».

مسلسل مكتوب عليا، بطولة أكرم حسني، عمرو عبد الجليل، ريم مصطفى، آيتن عامر، حنان سليمان، أسامة عبد الله، محمد طعيمة، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

مسلسل إلا أنا

يذكر أن آخر أعمال هنادي مهنا مسلسل «إلا أنا» حكاية «بدون ضمان» مع هاجر أحمد، وأحمد كشك، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، ونالت إشادات كبيرة جدا عن دورها في الحكاية، وحقق عدد من مشاهدها أعلى نسب مشاهدة، كما تألقت أيضا في مسلسل «ورا كل باب» مع أحمد زاهر وحقق نجاحا كبيرا.

مسلسل فارس بلا جواز

وشاركت هنادي في مسلسل فارس بلا جواز كضيف شرف في رمضان الماضي، وجسدت دور إحدى العرائس اللاتي يقابلهن البطل خلال الأحداث ويرغب في الزواج منهن.

مسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، رندا عبدالسلام، سليمان عيد، وضيوف شرف منهم نور قدري، سوسن بدر، عائشة عثمان، هنا شيحة، مي كساب، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

وتدور أحداث المسلسل حول الشاب «فارس»، الذي وضع جده وصية له بأن يرث 30 مليون جنيه بشرط زواجه خلال شهرين من وفاة جده، إلا أن فارس يحاول بأي طريقة إيجاد أي عروسة.