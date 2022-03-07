قصة مسلسل مكتوب عليا في رمضان 2022.. ورطة أكرم حسني مع المادة المسحورة

يتطلع قطاع كبير من الجمهور، خاصة مُحبي الأعمال الكوميدية، لمعرفة قصة مسلسل مكتوب عليا في رمضان 2022، بطولة الفنان أكرم حسني، وذلك بعد ساعاتٍ قليلة من طرح البوستر الرسمي للعمل، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

قصة مسلسل مكتوب عليا في رمضان 2022، تدور في إطار اجتماعي كوميدي، حيث يُجسد أكرم حسني، دور «جلال» أحد أبناء الطبقة المتوسطة، إذ يلتقي بأحد العجائز ويمسح على ذراع هذا الشاب بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك، ليتفاجئ الشاب في اليوم التالي أن أحداثه اليومية وكل ما يقع له خلال الساعات المقبلة مكتوب على يديه، ليجد نفسه في ورطة بعد اكتشافه أمورا خطيرة ستحدث له.

قصة مسلسل مكتوب عليا في رمضان 2022

قصة مسلسل مكتوب عليا في رمضان 2022، يُشارك في تجسيدها عدد كبير من الفنانين بجانب أكرم حسني، منهم آيتن عامر، وعمرو عبد الجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإساعيل فرغلي، وحنان لبيب، ومحمد طعيمة، ولأول مرة في دراما رمضان، محمود السيسي وهلا رشا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري.

أحمد فهمي ضيف شرف في المسلسل

ومن المُقرر أنّ يظهر عدد من الفنانين في المسلسل الذي سيُعرض حصريًا عبر قناة دي إم سي، كضيوف شرف، من بينهم الفنان أحمد فهمي، الذي تجمعه كيمياء فنية كبيرة ببطل العمل الفنان أكرم حسني.

ويُجدد الفنان أكرم حسني من خلال المسلسل، تعاونه الفني مع المخرج خالد الحلفاوي، وذلك بعد تعاونهما لأول مرة قبل 3 أعوام تقريبًا، من خلال مسلسل الوصية، الذي عُرض في موسم دراما رمضان لعام 2018.