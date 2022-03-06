أكرم حسني يكشف عن البوستر الرسمي لمسلسل «مكتوب عليا»

نشر الفنان أكرم حسني البوستر الرسمي لمسلسل «مكتوب عليا»، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني 2022، علي شاشة قناة «dmc» معلقا عليه: «إحنا عيلة جلجل، عيلة شبه أي عيلة مصرية وفي يوم صحينا من النوم، هنقولكم طبعا حصل إيه مكتوب عليا رمضان 2022 حصريا علي يارب يعجبكم»

وظهر في البوستر أكرم حسني رفقة أيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، محمود السيسي، محمد طعيمة، هالة رشدي، حنان سليمان،إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، هنا زهران، ومجموعة من النجوم المشاركين في العمل، ويأتي العمل في إطار كوميدي، ومن تأليف إيهاب بليبل، ومن إخراج خالد الحلفاوي.

تفاصيل مسلسل مكتوب عليا

وتدور أحداث المسلسل حول «جلجل»، الشاب المطحون الذي سيتحول مسار حياته إثر مقابلته بمسن فقير الحال، والذي سيمسح بيده علي ذراعه بمادة مسحورة موجودة داخل زجاجة مسك صغيرة كانت معه، ليفاجأ «جلجل» في اليوم التالي بأنه مكتوب على جسده كل شيء سيحدث له على مدار يومه ويتحقق امام عينه بالفعل، ويتكرر هذا الأمر كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب، حتى يجد في النهاية أنه «مكتوب عليه» أنه سيموت، لتنقلب الأحداث في قالب كوميدي تشويقي.

آخر أعمال أكرم حسني

ويذكر أن آخر عمل شارك في أكرم حسني كان فيلم «ديدو»، الذي كانت تدورأحداثه في إطار من الكوميديا، حول الشاب «ديدو» الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري «بيومي فؤاد»، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.