السيسي: لمسنا حرص رئيس طاجيكستان على تعزيز التعاون الثنائي مع مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنّ لقاءه مع رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، يأتي في إطار حرصهما على تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة، والتنمية والرفاهية لشعوبنا.

علاقات مصر وطاجيكستان

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع نظيره الطاجيكستاني: «تأتي زيارتكم اليوم تزامنا مع مرور 30 عاما على اعتراف مصر بطاجيكستان، إضافة إلى قرب حلول الذكرى الثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين».

تعاون مصري طاجيكستاني

وتابع الرئيس: «نعرب عن تقديرنا للحرص الذي لمسته من جانبكم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين، واعتزازنا بعمق العلاقة بين بلدينا، والتي شهدت تناميا خلال الأعوام الماضية، فضلا عن التأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائمة بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصالح شعبيهما».