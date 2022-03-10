القوى العاملة: تعيين 34 شاباً والتفتيش على 138 منشأة بشمال سيناء

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء، بتعيين 34 شاباً من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» المسجلة بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 122 شاباً مسجلين من راغبى العمل.

وتلقى وزير القوى العاملة، تقريرا من محمد سالم عبد المالك مدير المديرية، عن إنجازات المديرية خلال فبراير الماضي، مؤكدا أنها استخرجت 19 شهادة قياس مستوى المهارة، و20 رخصة مزاولة الحرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة إجتماعياً وصحياً، صرفت المديرية 8000 جنيه منح لـ4 مواليد جدد، و3 منح زواج بإجمالى 9 آلاف جنيه، ومنحة وفاة أحد الأقارب بمبلغ 2000 جنيه، وعمل رعاية صحية لعاملين بمبلغ 4000 جنيه، وبلغ عدد المسجلين بالمنظومة بالمديرية 618 عاملا.

وفى مجال التفتيش العمالي، فحصت المديرية 138 منشأة في حملة تفتيش شامل، أما عن السلامة والصحة المهنية فقامت بالتفتيش على 5 منشآت يعمل بها 474 عاملا.

وتابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 5 منشآت يعمل بها 474 عاملا، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.