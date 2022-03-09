تقديم خدمات طبية لـ2192 مواطنا بقرية تندة في ملوي ضمن «حياة كريمة»

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

نخبة من الأطباء المتخصصين للكشف علي المواطنين

وأوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية تندة بمركز ملوي، تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين، وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 2192 حالة مترددة، وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

إجراء 393 حالة جراحة

وذكر الدكتور محمود خليفة، منسق القوافل الطبية، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث أجريت 393 حالة جراحة، وتم توقيع الكشف على 516 حالة أطفال و294 باطنة و173 قلب و153 نساء و102 أسنان و255 جلدية و252 حالة أنف وأذن و54 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 83 تحليلا مختلفا، و64 حالة موجات صوتية، و3 حالات أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ100 متردد، وخلع أسنان لـ7 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 68 حالة لاستكمال العلاج هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 117 متردد، وتم استخدام 10 عيادات متنقلة.

وتستهدف القوافل الطبية القري الأكثر احتياجا التي تبعد 15 كيلو عن أقرب مستشفى عام أو مركزي.