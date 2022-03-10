إنعام محمد علي تشيد بـ«حياة كريمة»: «هتخلي القرية حاجة تانية» (فيديو)

أعربت المخرجة إنعام محمد علي، عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في احتفالية اليوم المرأة العالمية من جانب السيدة الأولى انتصار السيسي، موضحةً: «تكريم المرأة المصرية يحدث منذ سنوات، وهي تعيش في عصرها الذهبي، والاحتفالية كانت منظمة جدا، ومن أداروا خشبة المسرح كانوا على درجة عالية من الوعي».

إشادة كبيرة بمبادرة حياة كريمة

وأشادت المخرجة، بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مشددةً على أنها أحد معجبيها: «مقدرش أقول إنها أو الأعمال الفنية المصرية هتضيف للمرأة المصرية بين يوم وليلة، لكن دي تراكمات مع بعض، وخاصة إن الدراما قالب محبب للمشاهد ومؤثر فيه، وبالتالي لما يتعمل مسلسل و2 و3 و4 يبقى حاجة كويسة، كمان مبادرة حياة كريمة شاملة لكل شيء والنتيجة هتبقى مبهرة والقرية هتبقى حاجة تانية».

الدراما المصرية كانت بعيدة عن قضايا المرأة

وأضافت إنعام محمد علي في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذى يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد: «كنا بعيدين كثيرا عن قضايا المرأة، لكن الأعمال الدرامية بدأت تطرحها، فلدينا مسلسل أبو العروسة، الذي يشهد طرح الكثير من قضايا المرأة، وقناة dmc وقناة on تذيعان مسلسلات من 10 حلقات تعبر عن المرأة».

وأكدت المخرجة على أن الأعمال الفنية التي تناقش قضايا المرأة يجب أن تكون مكتوبة ومدروسة جيدا، بالإضافة إلى الاهتمام بعنصري الإخراج والتمثيل، حتى تترك أثرا كبيرا لدى المشاهد، وعندما تتواكب هذه الأمور مع «حياة كريمة» يكون التأثير أكبر، لأن الوعي سينمو بشكل أكبر في القرى المصرية.