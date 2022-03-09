مسؤول حياة كريمة بالغربية: تغطية زفتى بخدمات الإنترنت والكهرباء والصحة

قالت الدكتورة زينب سامي، مسؤول مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، اليوم، إن تكريمها من السيدة انتصار السيسي يعد حافزا ودافعا قويا لاستمرار عملها بمبادرة حياة كريمة بمركز زفتى، لافتة إلى أن المبادرة تخدم 54 قرية في المركز بـ88 تابعا، وما يقرب من 600 ألف نسمة.

المرأة تتصدر العمل العام في قرى مركز زفتى

وأكدت «سامي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «CBC»، أن المرأة المصرية هي الأم والزوجة والأخت والصديقة في الريف المصري، مشيرة إلى أن المبادرة بدأت في الغربية بلقاءات جماهيرية للاستماع لمطالب المواطنين وخاصة المرأة، التي تصدرت العمل العام في العديد من القرى، والتحدث باسم أهلها مع الجهات الحكومية وفريق المبادرة.

حياة كريمة تعيد إحياء 18 قرية بزفتى

وأشارت إلى أن فريق مبادرة حياة كريمة وضع خطط التعامل داخل القرى بالتعاون مع السيدات الريفيات، وتضمنت الخطط برامج داعمة للمرأة المعيلة والسيدات الأرامل، بالإضافة للدعم الاجتماعي من خلال جلسات للسيدات المطلقات والاستماع لمطالبهن، لافتة إلى أن الريف المصري كان بحاجة ماسة للخدمات، وكانت هناك 18 قرية في مركز زفتى محرومة من خدمات الصرف الصحي والمياه، إلى أن تمكنت حياة كريمة من تغير حال تلك القرى بعد تطوير البنية التحتية.

وأضافت مسؤول مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية، أن المبادرة تضمن إدخال خطوط الغاز الطبيعي للمنازل، وخدمات الإنترنت فائق السرعة «الفايبر»، وتطوير خدمات الكهرباء وتحويلها من شبكات علوية إلى خطوط أرضية لتوفير الحماية الكاملة للأهالي والحفاظ على التيار الكهربائي من الانقطاع، بالإضافة لتطوير المدارس والمستشفيات، والتدخلات الاجتماعية من خلال رصد المنازل المتهالكة وحصرها وإطلاق مشروع «سكن كريم» لغير القادرين.