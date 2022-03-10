«دور القيم والأخلاق في أمن واستقرار المجتمع» ندوة بجامعة أسيوط

شهد ت جامعة أسيوط انطلاق أعمال الندوة التثقيفية تحت عنوان «دور القيم والأخلاق في أمن واستقرار المجتمع»، والتي نظمها اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم، والطلاب والدكتور خلف علي عمار مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني والفتوي الأزهرية، ولفيف من قيادات والعاملين بالجامعة.

الدور التنويري والتوعوي لجامعة أسيوط

وفي مستهل أعمال الندوة، أكد الدكتور شحاتة غريب على حرص إدارة الجامعة بالقيام بدورها التنويري والتوعوي لبناء الوعي الفكري والثقافي للطلاب من خلال عقد الندوات التي تناقش عددا من القضايا الهادفة إلى ثقل شخصية الطالب وبناء وعيه وتعزيز قدراته الثقافية والفكرية لمعالجة العديد من الظواهر السلبية، بما يسهم في استقرار المجتمع وضمان أمنه في ظل العديد من التحديات التي تواجه الوطن، مشيداً بدور الأزهر الشريف في تعزيز القيم والأخلاق وتصحيح المفاهيم الخاطئة ومواجهة الأفكار المنحرفة والمتطرفة وإتاحة الفرصة للطلاب لطرح استفساراتهم والإجابة عليها.

تنمية روح الولاء والانتماء للشباب

من جانبه، أشار الدكتور خلف علي عمار أن الهدف من الندوة مخاطبة فئة شباب الجامعة، وذلك لتنمية روح الولاء والانتماء وزيادة الوعي الديني والثقافي لدى الطلاب ولتطوير البنية الفكرية وحمايتهم من محاولات التضليل والترويج لأفكار مغلوطة، فضلاً عن غرز روح القيم والأخلاق وحب الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، مشيراً إلى أن معايير نجاح الأمم تكمن في الأخلاق باعتبارها سمة ثابتة وقوية للمجتمعات المتحضرة، داعياً الطلاب إلى ضرورة التكاتف من أجل مواجهة الظواهر السلبية.