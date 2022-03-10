«القوى العاملة» تستعد لانتخابات النقابية العمالية في مايو المقبل

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مديريات القوى العاملة بالمحافظات للتواصل مع المنظمات النقابية العمالية لبدء تسجيل بيانات الجمعيات العمومية على المنظومة الإلكترونية بالوزارة، تمهيداً لإجراء انتخابات المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية الجديدة 2022 - 2026 في النصف الأول من مايو المقبل، وذلك بتحديث بيانات المنظمات النقابية الخاضعة للقانون 2013 لسنة 2017 .

وعقد محمد أنور، مدير مديرية القوي العاملة ببنى سويف، اجتماعاً تمهيدياً لوضع خطة تسلم طلبات إيداع تحديث البيانات المقدمة من اللجان النقابية، ومراجعتها، والتأكد من استيفاء كافة البيانات المطلوبة خلال الفترة نفسها، وموافاة الإدارة المختصة بالوزارة بتلك البيانات.

وأشار مدير المديرية إلى أن تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية سيجرى إيداعها من خلال الممثل القانوني للمنظمة النقابية لدى الجهة الإدارية المختصة، على أن يتضمن الإيداع بيانا باسم وعنوان مقر المنظمة النقابية، وفروعها إن وجدت، ووسائل التواصل معها، فضلا عن أسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة يتضمن (الاسم - الصفة - الرقم القومي- تاريخ الميلاد- محل الإقامة- الوظيفة أو الحرفة- جهة العمل)، واسم البنك المودع فيه أموال المنظمة النقابية العمالية، وكشوف بيانات أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية.

وشدد مدير المديرية، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بالكتاب الدورى رقم ٦ ومشاركة جميع القوى الوظيفية بالكامل فى ديوان المديرية والمناطق والمكاتب فى عملية الانتخابات وعدم الاعتذار حتى تتم العملية الانتخابية بنجاح بالصورة اللائقة.