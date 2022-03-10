رئيس طاجيكستان: اتفقنا على تعزيز التعاون مع مصر تجاريا واقتصاديا وإنسانيا

وجّه رئيس طكاجيكستان، إمام علي رحمن، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعوته له لزيارة مصر رسميا، قائلا: «أجرينا محادثات مصغرة وموسعة مع الرئيس السيسي بمشاركة الوفود الرسمية للجانبين، وتوصلنا إلى توافقات مهمة».

اتفاقيات تعاون بين مصر وطاجيكستان

وأضاف رحمن، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي: «في نهاية المحادثات شهدنا توقيع العديد من وثائق التعاون، التي من شأنها تعزيز الإطار القانوني في العلاقات الثنائية، ولدينا ارتياح تجاه نتائج زيارتنا لمصر الصديقة».

وتابع أنّ جلستي المباحثات المصغرة والموسعة، تطرقت إلى القضايا المهمة للعلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف بين بلدين، وأكدنا أنّ التعاون البناء والمثمر سيخدم المصالح بعيدة المدى لكلا البلدين، وهذه الاتفاقيات ستوفر نواة الارتقاء في العلاقات بين البلدين إلى مستوى جديد في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والإنسانية والثقافية.

تعزيز مجموعات الصداقة البرلمانية

وأوضح أنّ الحوار تطرّق إلى أهمية دور العلاقات البرلمانية في تطوير التعاون الثنائي الشامل وتعزيز مجموعات الصداقة البرلمانية، ومن المهم زيادة سعة التعاون في الصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والطاقة والنقل والاتصالات والتعليم والسياحة، وكذلك الأنشطة في المناطق الاقتصادية الحرة.

منتدى الأعمال الطاجيكي المصري

وأشار إلى أنّ انعقاد منتدى الأعمال الطاجيكي المصري وإنشاء مجلس الأعمال في البلدين، سيكون لهما دور مهم في توسيع التعاون في المجالات المختلفة، واتفق الجانبان على ضرورة زيادة حجم التبادل التجاري واستغلال الفرص المتاحة، موضحا أنّ الجانبين أكدا ضرورة التعاون في مجال صناعة الأدوية وتنفيذ مشروعات استثمارية مشتركة كمجالات واعدة للعلاقات بين البلدين.

ولفت إلى أنّ الطرفين أعربا عن اهتمامهما بتوسيع التعاون بين المناطق الاقتصادية الحرة في البلدين، من خلال تبادل الخبرات في إنشاء وإدارة وتوسيع الأنشطة بهذه المناطق وإقامة مشروعات مشتركة في أراضيها، كما أكد ضرورة تطوير التعاون الثقافي بين البلدين بمنطلق القيم التاريخية والثقافية المشتركة، ووافق الطرفان على إقامة يوم الثقافة في البلدين والاحتفال المشترك بعظماء الأدب والثقافة السابقين وتبادل الخبرات بين المؤسسات العلمية والتعليمية في البلدين.

وأوضح أنّ الجانبين أبديا اهتمامهما بتوسيع التعاون في قطاع السياحة عبر التعويل على الخبرات والفرص القائمة بين البلدين، وفي الوقت ذاته تبادل وجهات النظر بشأن مجموعة من القضايا الملحة ذات الطابع الإقليمي والدولي.

مبادرات مصر لمنع الاحتباس الحراري

وقال إنّه أشاد بمبادرات مصر لمنع الاحتباس الحراري، كخطوة مهمة لدعم المناخ، وأعرب عن دعمه لجدول أعمال قمة تغير المناخ التي ستعقد في مصر هذا العام، مشيرًا إلى أنّ نتائج زيارته لمصر واعدة ومتميزة ويتطلع إلى تنفيذ الاتفاقيات التي جرى التوصل إليها كبداية لمرحلة جديدة في العلاقات الودية والتعاون وتبادل المنفعة بين البلدين.

ووجّه الدعوة للرئيس عبدالفتاح السيسي لزيارة طاجيكستان في الوقت المناسب له، وهنأ مصر بمناسبة الذكرى الثلاثين على اعترافها باستقلال بلاده، وشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.