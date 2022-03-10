النواب الأمريكي يصادق على تمويل القبة الحديدية في إسرائيل بمليار دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، على تمويل منظومة «القبة الحديدية» بمليار دولار، وذلك وفقًا لما أفادت به وكالة «سبوتنيك»، نقلاً عن وسائل إعلام عبرية.

تمويل أمريكي لمنظومة القبة الحديدية

وحول تفاصيل التمويل فإن مجلس النواب الأمريكي صادق على تمويل «القبة الحديدية»، وهي المنظومة الدفاعية الإسرائيلية بميزانية تقدر بمليار دولار، بحسب ما ذكرته صحيفة هآرتس العبرية، اليوم.

مليار دولار لمنظومة الدفاع الإسرائيلية

ويشار إلى أنّ التمويل الأمريكي لـ القبة الحديدية سيتم إدراجه ضمن ميزانية المساعدة الأمنية الأمريكية السنوية لإسرائيل إذ تقدر ميزانية التمويل بنحو مليار دولار، بينما تبلغ ميزانية المساعدات التي تقدمها واشنطن لتل أبيب 3.8 مليار دولار، وهي الميزانية التي تأتي في إطار الميزانية الأمريكية نفسها للعام 2022.

التصويت الأمريكي على اعتماد الميزانية

ومن جهتها، توقعت الصحيفة العبرية تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على الميزانية من أجل اعتمادها بشكل نهائي خلال الأيام المقبلة، على أن يصادق جو بايدن، الرئيس الأمريكي، بعدها على القانون، ثم يتم تحويل الميزانية إلى إسرائيل، مباشرة.

أهمية تطوير منظومة القبة الحديدية

وتهتم إسرائيل بالتمويل السنوي لمنظومة القبة الحديدية، وتأتي أهميتها كونها تعد المنظومة الدفاعية الإسرائيلية، إذ إنّها نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات قواعد متحركة، سبق أن طورته شركة رافائيل الإسرائيلية لأنظمة الدفاع الجوي المتقدمة، ويعود الهدف من تلك المنظومة إلى اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية، التي تستهدف الداخل الفلسطيني المحتل والذي تسيطر عليه تل أبيب.

تدشين منظومة القبة الحديدية

وشهد عام 2007 تدشين منظومة الدفاع الإسرائيلية «القبة الحديدية»، من قبل الحكومة الإسرائيلية، وتزامن ذلك القرار مع الانتهاء من الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، والتي وقعت في صيف 2006، من أجل التصدي للصواريخ قصيرة المدى التي كان يطلقها «حزب الله» على الداخل الفلسطيني المحتل.