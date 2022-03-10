روسيا تتهم أمريكا بتطوير سلالة كورونا جديدة من الخفاش الطائر بأوكرانيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان تليفزيوني، صباح اليوم، إنّ بحوزتها وثائق سرية من المختبرات البيولوجية في أوكرانيا، تثبت تورط «كييف»، بتمويل من البنتاجون، في تطوير سلالات جديدة من فيروس كورونا من أصل الخفاش الطائر.

ويتزامن الإعلان الروسي مع مرور أسبوعين على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت فجر الخميس قبل الماضي وسط رفض دولي كبير لها، بينما تؤكد موسكو أنها تحركت بعد استنفاذ كافة الوسائل الدبلوماسية.

نقل عينات وتحاليل جينية بشرية من أوكرانيا إلى الخارج

وأوضحت الوزارة، أنه تم نقل عينات وتحاليل جينية بشرية بتمويل أمريكي إلى خارج أوكرانيا، بهدف تطوير برنامج سري لنشر عينات وفيروسات قاتلة، بحسب ما نقلته قناة «سكاي نيوز»، في البث المباشر لنشرتها الإخبارية منذ قليل.

وكانت موسكو أعلنت حصولها على وثائق سرية من موظفين أوكرانيين في المعامل البيولوجية، حيث يعكف المتخصصون الروس حاليا على دراسة تلك الوثائق.

وزارة الدفاع الروسية تعتزم نشر حزمة جديدة من الوثائق السرية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية «إيجور كوناشينكوف»، إن الوزارة تعتزم نشر حزمة أخرى من الوثائق بشأن الأنشطة البيولوجية الأمريكية السرية في أوكرانيا، بحسب ما نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنّ المختبرات البيولوجية الأمريكية التي تم تمويلها في أوكرانيا، على حد زعمه، أجرت تجارب على عينات من فيروس كورونا، قائلا إن الهدف من الأبحاث البيولوجية كان إنشاء آلية لانتشار مسببات الأمراض الفتاكة، بغرض استهداف روسيا.

نقل مسببات الأمراض عبر الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا

وأوضح «كوناشينكوف»، أنّ الولايات المتحدة نفذت مشروعًا في أوكرانيا لدراسة انتقال مسببات الأمراض عبر الطيور المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا.

ولفتت وكالة سبوتنيك الروسية إلى أن وزارة الدفاع الروسية تواصل حاليا دراسة الوثائق التي سربها الموظفون الأوكرانيون حول الأنشطة البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.