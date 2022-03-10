روسيا تعلن تدمير 2911 موقعا في أوكرانيا والسيطرة على أجزاء من ماريوبول

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان عاجل منذ قليل، أنها دمرت 2,911 موقعًا في أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية التي انطلقت فجر الخميس 24 مارس.

ونقلت قناة «العربية» عن البيان روسيا، قولها إنها سيطرت على أجزاء من مدينة ماريوبول ذات الأهمية العسكرية، في أوكرانيا.

ويأتي ذلك تزامنا مع مباحثات يجريها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا، في وجود وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بمدينة أنطاليا التركية.