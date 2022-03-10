الجامعات الخاصة تكشف موعد فتح باب التقديم للطلاب العائدين من أوكرانيا

قال الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنّ الطلاب العائدين من أوكرانيا، لهم الحق في التقدم مباشرة للالتحاق بالجامعات الخاصة في تخصصات العلوم الإنسانية بمختلف مجالاتها وتقديم الأوراق التي حددها مجلس الوزراء، وبالنسبة لطلاب الشعب العلمية خاصة كليات الطب والأسنان والصيدلة والهندسة، فلن يتم قبولهم إلا بعد اجتياز الاختبارات المقررة لهم وفقًا للضوابط التي حددها مجلس الوزراء.

وأوضح أمين الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك 20 ألف مكان شاغر بمختلف الكليات والتخصصات تستوعب كافة الطلاب العائدين من أوكرانيا.

الإعلان عن الأماكن الشاغرة لديها بمختلف الكليات

وكشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، عن مخاطبة المجلس لوزارة التعليم العالي للجامعات، بشأن الإعلان عن الأماكن الشاغرة لديها بمختلف الكليات وأعدادها، من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني لكل جامعة، وإتاحة كافة المعلومات عنها وبيان قيمة المصروفات الدراسية والأقساط، لتسهيل الأمر على الطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا، تمهيداً لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء، اليوم، بشأن إتاحة القبول للطلاب بالجامعات الخاصة والأهلية وفقاً لعدد من الضوابط والاشتراطات في هذا الشأن، ولفتت المصادر إلى أنه لن يتم قبول أي طالب لا تنطبق عليه الشروط والقواعد.

الطلاب المصريين الدراسين في أوكرانيا

وتابعت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى التشديد على تطبيق جميع القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء بشأن قواعد القبول والالتحاق بمختلف الكليات، بجانب التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال استقبال الطلاب وأولياء أمورهم.