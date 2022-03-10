حملة لرفع الإشغالات والسيارات المركونة من شوارع كفر طهرمس بالجيزة

قاد المهندس عبد الله نور، رئيس حي بولاق الدكرور، حملة موسعة لرفع الإشغالات من شوارع كفر طهرمس والملكة والعشرين، وكذلك السيارات المركونة وبعض المخلفات من الجزيرة الوسطى، وترميم الطرق خاصة شارع كفر طهرمس حتى تقاطعه من شارع فيصل.

حملات أمنية موسعة

واستمرت جهود الحملة التي أشرف عليها محافظ الجيزة قرابة 3 ساعات، وضُبط خلالها عدد كبير من المخالفات، وحررت محاضر ضد الخارجين على القانون، بعد رفع الإشغالات وإزالة المخلفات.

وأسفرت الحملة عن ضبط وإزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة من الباعة الجائلين، إضافة إلى رفع جميع الإشغالات والتعديات المقامة من أصحاب المحال التجارية، وكذلك تلك الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السلع والسجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة، فضلا عن التحفظ على مكبرات الصوت من الباعة الجائلين.

وأكد رئيس الحي، استمرار حملات إزالة المخالفات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمنطقة، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأضاف، أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على القضاء على جميع المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات بالمدينة، والتى تسيئ للمظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

ووجه عبد الله نور، الإدارات المختصة بالحي، بالتنسيق مع شرطة التعمير والمرافق، بتكثيف أعمال رفع الإشغالات ومخلفات الباعة الجائلين، وسرعة الانتهاء من أعمال نقل سيارات بيع السلع الغذائية من أمام المجمع الإسلامي بالحي الأول إلى الجهة المقابلة بساحة انتظار السيارات؛ لاستعادة المدينة وجهها الحضاري.

وأشار إلى أن سيارات بيع السلع الغذائية كانت تعيق حركة المرور، وتمت عملية النقل وتحقيق السيولة المرورية، مشددًا على محاربة التعديات والإشغالات بحملات يومية مكثفة ودائمة لتشمل جميع أحياء المدينة المختلفة.

وأكد رئيس حي بولاق الدكرور المهندس عبد الله نور، استمرار الحملات المفاجئة لرصد المخالفات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.