«الصحة» تكشف مستجدات الوضع الوبائي بمصر: ارتفاع معدلات الشفاء من كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا في مصر داخل مستشفيات العزل الصحي إلى 86.3% من المصابين، خاصة بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 322 متعافيا بالمستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وتمام شفائهم، وتلقيهم الرعاية الصحية الكاملة، وفقا لتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية.

وقالت الوزارة، في تقرير رسمي لها، إن هناك انخفاظا ملحوظا في نسب التردد على المستشفيات خلال هذه الفترة.

انخفاض نسب مرضى العزل المنزلي

كما أشارت الوزارة فى تقريرها إلى انخفاض نسب مرضى العزل المنزلي إلى 40%، وانكسار الموجة الخامسة من فيروس كورونا، والتى تميزت بقلة حدة الأعراض واستقرار معدلات الوفيات.

وأوضحت «الصحة»، أن معظم وفيات كورونا كانت لحالات لم تحصل على لقاح الفيروس، أو من أصحاب الأمراض المزمنة، مناشدة المواطنين بضروة الاستجابة إلى الوزارة وحجز التطعيمات المتعلقة باللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا مصر التابع لوزارة الصحة المصرية للسيطرة على الوباء.

رفع أعلى درجات الاستعداد بالمستشفيات

واستعرضت وزارة الصحة والسكان خطتها لمواجهة متحورات فيروس كورونا، من خلال الوصول إلى مناعة القطيع، وهى تطعيم 70% من المواطنين بنهاية العام الجاري، والتوسع فى مراكز تلقي لقاح كورونا، وتكثيف الجهود للوصول إلى الطلاب لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

كما طمأنت الوزارة المواطنين بشأن توافر كل علاجات فيروس كورونا بجميع المستشفيات، وتوافر المخزون الاستراتيجي من الأكسجين.

وفي سياق متصل، أكدت وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة الموقف الوبائي للفيروس لحظة بلحظة، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الفيروس وغيره من الأمراض المعدية، مطالبة المواطنين بالاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الجسدي والبعد عن الزحام.