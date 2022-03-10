كم نسبة زيادة الذهب منذ مطلع 2022؟.. «جولدمان ساكس» يجيب

ارتفعت أسعار الذهب بما يقرب من 18%، حتى الآن منذ مطلع 2022، إلى حوالي 2050 دولارًا للأوقية على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية الجارية وهناك مجال أكبر خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما يعتقد المحللون في بنك جولدمان ساكس، حيث يتوقعون في مذكرة حديثة، أن يصبح المعدن الأصفر أكثر تكلفة بنسبة 25% وصولاً إلى 2500 دولار للأوقية بحلول نهاية العام.

جولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر الذهب لمدة 12 شهرًا

وفي وقت سابق، رفع بنك جولدمان ساكس، توقعاته لسعر الذهب لمدة 12 شهرًا إلى 2150 دولارًا للأوقية، مع الأخذ في الاعتبار أن تباطؤ النمو الوشيك في الولايات المتحدة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة المخاوف من ركود الولايات المتحدة وتحفيز 300 طن من التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب.

في بداية التوترات بين روسيا وأوكرانيا، اقترح بنك جولدمان ساكس، أن الارتفاع الناتج في السلع يمكن أن يؤدي إلى تدهور مزيج النمو والتضخم في السوق، وزيادة المخاوف من الركود الأمريكي، ودفع أسعار الذهب إلى 2350 دولارًا للأوقية في 12 شهرًا.

الصناديق المتداولة في البورصة الذهبية تنطلق بقوة

ويشير البنك العالمي، إلى أن آخر مرة تسارع فيها جميع محركات الطلب الرئيسية في وقت واحد كانت في 2010-2011 عندما ارتفع الذهب بنسبة 70%، معرباً عن اعتقاده بأن الصناديق المتداولة في البورصة الذهبية تنطلق بقوة للمرة الأولى منذ عام 2020.

وقال جولدمان ساكس، إن التداعيات الأخرى للصراع الروسي الأوكراني ستكون أن روسيا لن تبيع احتياطياتها من الذهب فحسب، بل ستعود على الأرجح إلى كونها مشترًا كبيرًا للذهب بعد استقرار الروبل، وإنه بالنظر إلى تجربة روسيا مع احتياطيات النقد الأجنبي، فمن المحتمل أن تفضل دول أخرى الاحتفاظ بحصة أكبر من احتياطياتها من الذهب على المدى الطويل أيضًا.