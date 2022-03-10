سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 10 مارس 2022

تذبذب كبير شهدته أسعار الذهب في الأيام الماضية، حيث ارتفع بشكل غير مسبوق أول أمس، نتيجة تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ثم عاد للانخفاض مرة أخرى أمس، ما دفع المستثمرون للجوء إلى شراء الذهب وفق نصائح التجار والخبراء للاستثمار على المدى البعيد في ظل الحرب.

وتقدم «الوطن» في السطور التالية، أسعار الذهب، بعدما وصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 999 جنيها، ما جعل المهتمين بالذهب يبحثون عن سبب هبوط سعر الذهب خاصة بعدما تجاوز منذ يومان 1000 جنيه.

أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب في الساعات القليلة الماضية، لذا نعرض أسعاره في محلات الذهب والصاغة، حيث جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم وسجل تراجعا ملحوظا، ليصل إلى سعر يتراوح بين 999 جنيها و1003 جنيهات، بعد أن وصل سعره أول أمس إلى 1115 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 10 مارس بين 874 جنيها و878 جنيها، بعد أن وصل سعره أول أمس إلى 887 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة تتراوح بين 749 جنيها و753 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وترواح سعر الجنيه الذهب ليصل إلى قيمة تتراوح بين 6992 جنيها و7024 جنيها.

سعر الكيلو الذهب

تراوح سعر كيلو الذهب اليوم الخميس بين 1006857 و1013714 جنيها.

سعر الذهب في أسواق المال

شهدت أسعار الذهب في أسواق المال هبوطا جديدا أيضا، ليسجل سعر جرام الذهب قيمة تصل إلى 64.38 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 56.33 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 48.28 دولار، وبلغ سعر الجنيه الذهب 7247 جنيها أي ما يعادل نحو 460.30 دولار، كما سجل سعر كيلو الذهب 1.035.190 جنيه، ما يعادل 65.756 دولار.