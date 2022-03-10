رئيس «الرعاية الصحية»: زيادة أصناف الأدوية لعلاج منتفعي منظومة التأمين

قرر الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، زيادة أصناف الأدوية المقررة لعلاج كافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بكافة مراكز ووحدات صحة الأسرة؛ لتصل إلى أكثر من 400 صنف دوائي بدلًا من 295 صنفا دوائيا تُصرف حاليًا، تيسيرًا على كل المنتفعين وخصوصًا أصحاب الأمراض المزمنة، للحصول على الخدمة الطبية بأعلى مستويات الجودة وتحقيقًا لأعلى معدلات رضاء المنتفعين.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، مع مدراء الأفرع الثلاثة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظات (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية)، إضافة إلى قيادات رئاسة هيئة الرعاية الصحية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، خلال جولته الميدانية المستمرة في محافظة الأقصر، والتي تفقد خلالها عددًا من المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالمحافظة، واستطلع خلالها آراء المواطنين على أرض الواقع.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أنّ رضاء المنتفعين وتقديم أفضل خدمات لطب الأسرة بأعلى معايير الجودة العالمية يأتي على رأس أولويات الهيئة في الفترة المقبلة، موجهًا بإزالة كل التحديات للحجز عبر الكول سنتر، وزيادة الطاقة الاستيعابية للكشف بكافة مراكز ووحدات الرعاية الأولية التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالمحافظات، لتصل إلى الكشف على 250 بمراكز طب الأسرة بدلًا من 110 كشوف يومية، وزيادة الطاقة الاستيعابية لكشف اليومي لوحدات صحة الأسرة أيضًا لتصل إلى 100 حالة بدلًا من 60 حالة يوميًا.

توفير عدد من الأدوية بالأسماء التجارية

ووجه السبكي بتوفير عدد من الأدوية بالأسماء التجارية تسهيلًا على المنتفعين وخصوصًا لأصحاب الأمراض المزمنة، مؤكدًا توفير الأدوية الأكثر استهلاكًا لأصحاب الأمراض المزمنة وإضافتها للصيدليات وكافة وحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية بالمحافظات المختلفة، وصرفها وفقًا للإجراءات المتبعة من خلال هيئة التأمين الصحي الشامل.

إعادة توزيع العمالة

ووجه الدكتور أحمد السبكي بإعادة توزيع العمالة لزيادة أعداد فرق العاملين بأقسام رضاء المنتفعين ، موجهًا المشرف العام على إدارة رضاء المنتفعين بالاستغلال الأمثل لفرق رضاء المنتفعين داخل وحدات ومراكز هيئة الرعاية الصحية، سواء من توزيع شباب الخدمة العامة أو استغلال الرائدات الريفيات، وذلك للوقوف على استطلاع آراء المواطنين بشكل لحظي من أرض الواقع أولًا بأول.

فيما أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية، ضبط مخزون استراتيجي لأدوية الطوارئ ومخزون الدم موجهًا مدير الطوارئ والرعاية العاجلة برئاسة الهيئة بضبط مسارات الطوارئ داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية، منوهاً بالتواصل اليومي مع مدراء المستشفيات والوحدات والمراكز ومدراء الإدارات، إضافة إلى تكثيف العمل الميداني لمدراء الأفرع داخل جميع منشآت هيئة الرعاية الصحية، والتواصل اليومي مع المنتفعين، للوقوف على مؤشرات الأداء وإزالة أي تحديات.

وأكد الدكتور أحمد السبكي وضع برنامج رعاية متكاملة لأصحاب الأمراض المزمنة وتسهيل وإزالة أي معوقات تحول دون تلقيهم الخدمة الطبية أو صرف الأدوية لهم بكل سهولة ويسر، موجهًا بضبط أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات والرعايات المركزة، وتنميط كل الإجراءات والسياسات المتبعة داخل هذه الأقسام في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية، مع الالتزام ببروتوكولات العلاج المحدثة والمناهج العلاجية المطابقة لأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، وتطبيقها داخل كافة منشآت هيئة الرعاية الصحية.