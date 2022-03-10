ريهام حجاج عن توفيق عبد الحميد: «الأستاذ والأب» ينبوع الطاقة والمشاعر

أعربت الفنانة ريهام حجاج عن سعادتها البالغة لتعاونها مع الفنان توفيق عبدالحميد في مسلسلها الجديد «يوتيرن»، وذلك في أول ظهور له بعد غياب دام نحو 12 عامًا، واصفة إياه بـ«الأستاذ والأب».

وكتبت ريهام حجاج، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة عن توفيق عبدالحميد، «الصديق الصدوق والصاحب اللذيذ اللي ماتبطلش معاه ضحك.. القدوة وينبوع الطاقة والمشاعر.. السند بالكلام والفعل».

ريهام حجاج: استمتعت بوجوده في حياتي

وأضافت الفنانة ريهام حجاج، قائلة: «النجم الكبير أوي أوي اللي ليا الشرف وحالفني الحظ إني مش بس اشتغلت معاه.. كمان استمتعت بوجوده في حياتي.. بحبك جدًا يا أستاذ وعودة حميدة لكل محبينك وجمهورك.. هتنور رمضان والدنيا كلها».

ويُعد الفنان توفيق عبدالحميد واحدًا من الممثلين الكبار الذين يحملون قضايا مهمة في كل عمل فني يقدمه، فضلًا عن أدائه الفني والتمثيلى الذي جعله واحدا من الممثلين الذين تنتظرهم الأسر المصرية على المائدة الرمضانية.

وكانت شركة العدل جروب طرحت «بوستر» خاصًا بالفنان الكبير توفيق عبدالحميد، بعدما طرحت «البوستر الرسمي» أمس الأربعاء، وظهر فيه معظم أبطال المسلسل.

تفاصيل عودة توفيق عبدالحميد للدراما بعد 12 عامًا

ويعود عبدالحميد للدراما الرمضانية مع نفس منتج مسلسله الشهير «حديث الصباح والمساء»، الذي أدى بطولته مع مجموعة كبيرة من نجوم المرحلة وقتها قبل 21 عامًا، وأصبح هذا العمل واحدًا من كلاسيكيات الدراما المصرية والعربية.

مسيرة الفنان توفيق عبدالحميد

ونجح عبدالحميد في حجز مكانة كبيرة في قلوب متابعي الدراما التليفزيونية والرمضانية بعد مشوار فني حافل، وأصبح الجمهور ينتظر منه كل ماهو ممتع وهادف، وهو ما حدث في أعماله الكثيرة والمتعددة منها «حضرة المتهم أبي»، مع العملاق الراحل نور الشريف، و«على نار هادئة»، و«امرأة من نار»، مع النجمة إلهام شاهين، و«الناس في كفر عسكر»، مع النجم الكبير صلاح السعدني، و«دعوة فرح»، مع النجمة الكبيرة سميرة أحمد، و«كناريا وشركاه»، مع المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبدالحافظ.

كانت شركة العدل جروب طرحت «البوستر» الدعائي والرسمي لمسلسل «يوتيرن»، للنجمة ريهام حجاج، أمس الأربعاء، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان المقبل، ويشارك في بطولته توفيق عبدالحميد وعبير صبري وكريم قاسم وأيمن قيسوني ومحمود حجازي، والفنانة القديرة صفاء الطوخي وعبير منير وهلا السعيد وآخرون، وهو من تأليف الكاتب أيمن سلامة، ومن إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبدالعزيز.