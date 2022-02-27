توفيق عبد الحميد يكشف تفاصيل دوره في «يوتيرن»: «بتفائل بشخصية الطبيب»

كشف الفنان توفيق عبد الحميد، عن دوره في مسلسل «يوتيرن» الذي يشارك به خلال الموسم الرمضاني 2022، ويجسد خلاله دور طبيب.

وأكد الفنان توفيق عبد الحميد، عبر حسابه على فيس بوك، أنه متفائل بهذا الدور، مشيرا إلى أن حظه جيد دائما عند تجسيد دور الطبيب: «حظي مع دور الطبيب الحمد لله كويس دكتور شلبي في أميرة في عابدين، ودكتور رياض في أين قلبي يا رب عقبال حاتم الكردي في يوتيرن رمضان القادم والتلاتة في رمضان».

توفيق عبد الحميد يعود للدراما بعد غياب 12 عاما

ويعود توفيق عبدالحميد، بمسلسل يوتيرن للتمثيل بعد غياب 12 عاما، إذ توقف عن التمثيل في عام 2010.

وأشار إلى أن اسم المسلسل له ارتباط بالحالة الخاصة به، قائلا: «أنا في سبيلي للتعافي من الوعكة الصحية التي كنت أعاني منها بشكل أفضل، قضاء الله وقدره أن أبتعد عن التمثيل لمدة 12 عاما ثم أعود من جديد»، وذلك من خلال بث مباشر لـ الوطن، في وقت سابق.

تفاصيل دور توفيق عبد الحميد في يوتيرن

وأوضح أنه يجسد دور والد ريهام حجاج في المسلسل، قائلا: «أجمل ما في الحكاية اللي حاصل بيننا وجود علاقة أبوية وحالة من دفء المشاعر، وأتمنى أن نخرجه على الشاشة، وتشاركنا العمل صفاء الطوخي ونتمنى تقديم عمل مميز، والمنتج جمال العدل أقنعني بالعودة إلى جانب قصة المسلسل التي أعجبتني».