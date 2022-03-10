مصدر بـ«السياحة»: عدد تأشيرات العمرة هذا العام لن يزيد عن 60 ألفا

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة لن تٌزيد عدد تأشيرات العمرة المخصصة للمواطنين المصريين لهذا العام عن 60 ألف تأشيرة، وهي النسبة المحددة من قبل، والمقسمة على 3 أشهر هي رجب وشعبان ورمضان، بواقع 20 ألفا لكل شهر، وذلك رغم المطالبات المتعددة التى تلقتها الوزارة من الشركات بشأن زيادتها خلال شهر رمضان المقبل.

وأشار المصدر إلى أن عدد التاشيرات الذي حددته الوزارة شاركت فيه العديد من الجهات الحكومية، وراعت خلاله مصالح المواطنين والدولة الاقتصادية والصحية بسبب استمرار جائحة كورونا حتى الآن.

20 ألف تأشيرة عمرة خلال شهر رجب

وكشف المصدر لـ«الوطن»، أن الحصة المخصصة لتأشيرات العمرة خلال شهر رجب، والمقدرة بـ20 ألف تأشيرة لم يتم تنفيذها بشكل كامل، لافتا إلى أن الوزارة حددت آخر موعد لعودة معتمري حصة رجب يوم 30 شعبان الجاري.

وتابع المصدر «في حال وُجدت تأشيرات عمرة فائضة لم يتم الاستفادة منه خلال شهر رجب فلن يتم ترحيلها إلى شهر شعبان، وهو ما سيتم مع تأشيرات شهر شعبان حيث لن ترحل إلى شهررمضان».

الوزارة لم تتلق أي شكاوى خاصة بتنظيم العمرة حتى الآن

وأشار المصدر إلى أن الوزارة لم تتلق أي شكوى حتى الآن من المعتمرين بخصوص وجود أزمات من الشركات في تنظيم برامج العمرة، موضحا أن رحلات العمرة هذا العام انطلقت نهاية شهر فبراير الماضي.

وتابع «عدد من شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام لم تتقدم حتى الآن لمراجعة ملفات العمرة الخاصة بشهر رجب».

وكان رضا زيدان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أكد في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام بدأت تعديل برامجها من حيث المدة وخط سير الرحلة ونوعية التسكين، وذلك لتقليل أسعار برامج العمرة، خاصة بعد قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء الحجر الصحي المؤسسي للمعتمرين، وكذلك إلغاء اشتراط إجراء تحليل «pcr» الخاص بكورونا قبل السفر من مصر.