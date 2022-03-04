«عضو غرفة السياحة»: المصريون خضعوا لاختبارين كورونا قبل بدء العمرة

قال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن كافة المعتمرين المصريين الذين سافروا لأداء العمرة خلال الأيام القليلة الماضية، خضعوا لحجر صحي مؤسسي، فور وصولهم إلى الأراضي السعودية بأحد فنادق المدينة المنورة أو جدة لمدة 4 ليالي.

وأضاف كامل، لـ«الوطن» أنه فور وصول المعتمرين للفندق خضعوا لإجراء تحليل pcr الخاص بكورونا، وفى حال كانت نتيجته سلبية يستكمل فترة الحجر المؤسسي على أن يجرى تحليلا آخرا قبل نهاية الليالي الأربعة، وفى حال ثبوت سلبية التحليل يبدأ المعتمر في إجراءات مناسك العمرة، مشيرا إلى أن التحليلان خارج وثيقة التأمين الصحي المصري والسعودي على المعتمرين، إذ تدفع شركات السياحة تكاليف إجرائهما.

مدة عمرة رجب تراوحت من 8 أيام إلى أسبوعين

وتابع أن مدة برامج العمرة خلال شهر رجب تراوحت من 8 أيام إلى أسبوعين شاملة فترة الحجر الصحي المؤسسي بالسعودية، لافتا إلى أن أسعار برامج العمرة لهذا العام بدأت من 32 ألف جنيه.

15 تأشيرة عمرة لكل شركة سياحة خلال رجب

وأوضح عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية أن وزارة السياحة والآثار حددت أعداد المعتمرين المصريين لهذا العام بـ60 ألف معتمر، تم تقسيمهم على 3 أشهر «رجب وشعبان ورمضان»، بحيث تكون حصة كل شهر 20 ألف تأشيرة على أن تكون حصة كل شركة منظمة لرحلات العمرة 15 تأشيرة بكل شهر، إضافة إلى تأشيرة المشرف المرافق للمعتمرين.

وأشار إلى أن أغلب شركات السياحة المنظمة للعمرة هذا العام، فضلت تسيير الرحلات خلال شهر مارس الجاري، بينما حرصت أعداد قليلة من الشركات بتسيير عمرة رجب خلال الأيام الـ3 الأخيرة من شهر فبراير الماضي، موضحا أن آخر موعد لعودة معتمري رجب من الأراضي المقدسة سيكون يوم 1 أبريل المقبل.