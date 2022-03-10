لتقليل الأسعار..شركات السياحة:مدة برامج العمرة 10 أيام بدلا من أسبوعين

قال رضا زيدان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ غالبية شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، بدأت تعديل برامجها من حيث المدة وخط سير الرحلة ونوعية التسكين وذلك لتقليل أسعار برامج العمرة خاصة بعد قرار المملكة العربية السعودية بإلغاء الحجر الصحي المؤسسي للمعتمرين وإلغاء اشتراط اجراء تحليل pcr الخاص بكورونا قبل السفر من مصر.

وتابع في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة سعت إلي تخفيض أسعار برامج العمرة خلال الأيام الماضية من خلال تقليل مدة البرنامج من 15 يومًا إلى 10 أيام ومن 10 أيام إلى 8 أيام، كما غيرت خط سير الرحلة لتكون من القاهرة جدة والعودة من جدة للقاهرة، كما توسعت في طرح البرامج التي تسمح بالتسكين الرباعي في الغرف الفندقية بمكة والمدينة.

أسعار برامج الـ5 نجوم تبدأ بـ 37 ألف جنيه

وأضاف أن تلك التعديلات التي طرأت على برنامج العمرة جعلت بعض برامج العمرة فئة الـ5 نجوم تبدأ من 37 ألف جنيه، فيما بدأت أسعار برامج العمرة الاقتصادية من 27 ألف جنيه، موضحا أنّ أسعار البرامج تختلف من شركة لأخرى وفقا لمدة البرنامج ونوع التسكين بالغرف الفندقية سواء ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا.

نسب إقبال المواطنين على العمرة ارتفع بعد الغاء الحجر الصحي

وأشار إلى أنّ نسب الإقبال على حجز برامج العمرة ارتفعت بنسبة كبيرة بعد انخفاض الأسعار وإلغاء السعودية الحجر الصحي المؤسسي للمعتمرين، لافتا إلى أنه حال وافقت وزارة السياحة والآثار المصرية على زيادة أعداد تأشيرات العمرة المخصصة لشهر رمضان فإن أسعار برامج العمرة ستنخفض بشكل أكبر وتعود إلى معدلاتها شبه الطبيعية قبل جائحة كورونا التي ضربت العالم فبراير من عام 2020.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية ألغت اشتراط تسجيل بيانات التحصين للحصول على تصريح العمرة للقادمين من الخارج، كما ألغت تصاريح الصلاة بالمسجد الحرام وتصاريح زيارة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع استمرار إصدار تصاريح أداء مناسك العمرة وزيارة الروضة الشريفة .