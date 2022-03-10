رسوم وبيانات التسجيل بالشهر العقاري.. احسب مساحة وحدتك واعرف هتدفع كام

عند امتلاك شقة وعقار أو سيارة وغيرهما يلجأ الناس إلى التجسيل وتوثيق امتلاكهم للشئ بشكل رسمي، ويتطلب ذلك بعض الرسوم والإجراءات، وفي إطار البحث عن كيفية ذلك، يبحث الناس عن رسوم وبيانات التسجيل بالشهر العقاري، بعد التصديق على قانون الشهر العقاري، وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الصادر في 6 مارس.

جاء هذا التعديل الجديد رغبة في إنهاء أزمة التسجيل العقاري، وعزوف المواطنين عن المضي في الإجراءات التي تكبدهم جهدا، وتضييعا للوقت حيث يتضمن القانون الجديد المنتظر تطبيقه إمكانية تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب الشهر العقاري.

وفي السطور التالية تستعرض «الوطن» رسوم وبيانات التسجيل بالشهر العقاري الذي سيبدأ تطبيقه بعد مرور 30 يوما من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

رسوم وبيانات التسجيل بالشهر العقاري

تتراوح رسوم التسجيل في الشهر العقاري بين 500 جنيه إلى 2000 جنيه.

تبلغ الرسوم نحو 500 جنيه للوحدات من متر ذات المساحات 100 متر.

وتصل قيمة الرسوم إلى 1000 جنيه للوحدات التي تتراوح مساحتها من 100 إلى 200 متر.

كما تبلغ قيمة الرسوم 1500 جنيه للوحدات التي تبلغ مساحتها من 200 متر إلى 300 متر.

وبالنسبة للوحدات التي تصل إلى 300 متر فأعلى، فتكون رسومها 2000 جنيه.

المستندات المطلوبة للتسجيل

1- يجب تحضير البيانات الدالة على شخصية كل طرف للتسجيل وصفته وسلطته.

2- إحضار خريطة رسمية رقمية تحتوي على تفاصيل بيانات وإحداثيات العقار أو الوحدة.

3- إحضار العقد وطلب التسجيل.

4- كما يجب إحضار إيصال مرافق في حالة العقد الابتدائي.

5- إحضار إقرار من صاحب الوحدة أو الشقة المراد بيعها بالحقوق المقررة على العقار.

عقوبة تزوير تسجيل عقار

وبالنسبة لمن يتجه لتسجيل شقة أو عقار ليس ملكه ويزور في ذلك، فنصت المادة 36 مكرر، بحبسه مدة لا تقل عن سنة وتغريمه 50 ألف جنيه كحد أقصى.