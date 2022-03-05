خدمات الشهر العقاري الإلكترونية 2022.. «مش هتضع وقتك في طابور»

أتاحت وزارة العدل، عددًا من الخدمات الإلكترونية الخاصة بالشهر العقاري، عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك تسهيلًا على المواطنين الراغبين في إنهاء المعاملات الخاصة بالشهر العقاري، والحصول على الخدمات المختلفة بالشهر العقاري، حيث يتمكن المواطن من خلال زيارة البوابة من الحصول على خدمات الشهر العقاري الإلكترونية 2022.

بوابة مصر الرقمية

وتتيح بوابة مصر الرقمية، إمكانية الحصول على خدمات الشهر العقاري الإلكترونية 2022، من خلال إجراء خطوات عدة من داخل المنزل، والحصول عليها، دون الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق، أو مصلحة الشهر العقاري.

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، خدمات الشهر العقاري الإلكترونية 2022، وفقًا لبوابة مصر الرقمية.

خدمات الشهر العقاري الإلكترونية 2022

1- استخراج صورة من عقد مشهر.

2- استخراج صورة من كتاب دوري.

3- استخراج صورة من منشور مالي.

4- استخراج صورة من منشور فني.

5- استخراج شهادة تصرفات عقارية.

6- ترجمة عقد مشهّر.

خدمات التوثيق الإلكترونية 2022

1- تصحيح محرر موثق.

2- تحرير توكيل عام رسمي.

3- توكيل رسمي شامل (بنوك – عام).

4- خدمة اكتب محررك.

5- خدمة الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة من حيث عدد المنتظرين بالمكتب.

6- الحجز أون لاين.

7- الاستعلام عن سريان محرر مميكن.

8- توكيل عام قضايا.

9- تحرير إقرار بالشطب.

10- إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية.

11- إقرار رسمي.

خطوات الحصول على خدمات الشهر العقاري

ويمكن الحصول على خدمات الشهر العقاري الإلكترونية 2022، من خلال إتباع عدد من الخطوات، والتى تتمثل فى:

1- زيارة بوابة مصر الرقمية من خلال هذا الرابط.

2- اختيار خدمات الشهر العقاري.

3- فتح نافذة أمامك تضم عدد من الخدمات الإلكترونية.

4- اختار الخدمة التي تريدها، ومن ثم اتباع باقي الخطوات الخاصة بالتسجيل.