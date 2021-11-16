اعرف هتدفع كام وإنت بتسجل شقتك في الشهر العقاري

رسوم التسجيل الوحدات السكنية أو الأراضي الزراعية في الشهر العقاري، كانت من الأزمات التي يعاني منها الكثيرون، حيث كانت تصل لمبالغ فلكية، لكن بعد تعديل قانون الشهر العقاري، تم تخفيض الرسوم لتناسب كل الطبقات المجتمعية.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها للقراء والمتابعين على مدار اليوم، نرصد في التقرير التالي، الرسوم التي سوف يتحمَّلها المواطنون عند تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري، بعد تعديل قانون الشهر العقاري الجديد، كما يلي..

الرسوم المطلوبة لتسجيل الوحدات في الشهر العقاري

وبحسب التعديلات الجديدة في قانون الشهر العقاري، فإن تكاليف خدمة تسجيل شقة بالشهر العقاري جاءت على النحو التالي:

بالنسبة للعقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها: 500 جنيه حتى مسطح 100 متر مربع.

1000 جنيه حتى مسطح 200 متر مربع

1500 جنيه حتى مسطح 300 متر مربع.

أما فيما يخص الأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، تقدر الرسوم بـ500 جنيه حتى خمسة أفدنة، و1000 جنيه حتى عشرة أفدنة، و2000 جنيه لما يجاوز عشرة أفدنة، ويتعدد الرسم بتعدد التصرفات أو الموضوعات أو الوحدات العقارية أو القيود في صحيفة وحدة عقارية.

المستندات المطلوبة لتسجيل شقتك في الشهر العقاري

وبحسب مشروع القانون، فإن تسجيل الوحدة بالشهر العقاري، سيخضع للمادة 22 من القانون، التي وضعت المستندات الآتية كشرط أساسي لتسجيل الوحدة:

- البيانات الدالة على شخصية كل طرف وصفته وسلطته «ويستثني من ذلك الصادر بشأنهم الأحكام النهائية المطلوب شهرها».

- خريطة رقمية بإحداثيات وبيانات العقار أو الوحدة محل التسجيل أو أي مستند رسمي آخر يحمل ذات البيانات.

- بيان السند القانوني لطلب التسجيل.

- إقرار من صاحب الشأن بالحقوق المقررة على العقار إن وجدت المراد شهره وبيان المقابل أو مقدار الدين إن وجد.

المستندات المطلوبة لتسجيل الوحدة إذا كانت «ميراث»

أما في حالة كانت الوحدة تركة أو ميراث، فإضافة للمستندات السابقة يجب توفير المستندات الآتية:

- الإشهاد الشرعي أو الحكم أو غير ذلك من المستندات المثبتة لحق الإرث.

- سندات ملكية المورث للعقارات المذكورة على أن يراعى في شأنها حكم المادة 23، فإذا تعذر تقديمها فتتبع الأحكام الواردة في المادة 23 مكرر، وإذا كان أصل الملكية المورث هو الميراث فيرفق بالطلب المستند المثبت لحق الإرث.