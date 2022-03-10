هبة مجدي: دوري في مسلسل «المداح 2» شرير ومفاجأة لجمهوري

كشفت الفنانة هبة مجدي، الخطوط العريضة لدورها في مسلسل «المداح 2»، والذي سيعرض في الموسم الرمضاني 2022، قائلة إن الجزء الثاني من المسلسل يختلف عن الأول تمامًا، كما أنها ستؤدي دورًا شريرًا، وليس طيبًا كما اعتاد عليها الجمهور.

دوري في المداح 2 مفاجأة وجامد جدًا

وأضافت الفنانة هبة مجدي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر»، وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، اليوم الخميس، أنها لم تخش المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل المداح رغم عدم مشاركتها في الجزء الأول منه، معقبة: «الدور جامد جدًا ومخفتش أشارك في الجزء الثاني».

الجزء الثاني من المداح مختلف عن الأول

وتوقعت أن يكون الجزء الثاني من مسلسل المداح مختلفًا تمامًا عن الجزء الأول، وفقًا للسيناريو والتصوير، كما أن دورها في المسلسل سيكون مفاجأة لجمهورها، متابعة: «يارب دوري يكون مفاجأة زي ما أنا حسيت وقريت في الورق، وزي ما أنا شايفاه في التمثيل والشغل وإحنا بنصور».

وتابعت الفنانة هبة مجدي: «إن شاء الله تبقى الناس مبسوطة كمان بالجزء التاني ويبقى أحلى من الجزء الأول، لأني شايقه إنه مختلف تماما عن الجزء الأول».

وكشفت هبة مجدي أن دورها في مسلسل المداح 2 يتجه صوب الشر أكثر من الطيبة، قائلة: «كل الناس لما بتشوف بوسترات المسلسل في الشارع بيقولوا لي نظرتك كلها شر ومش طيبة، فبقولهم شخصيتي مش طيبة، ومش هقدر أقول أكتر من كدة».

أسباب دفعت الشخصية للشر

ولفتت هبة مجدي أن شخصيتها في مسلسل المداح 2 ليست شريرة لمجرد الشر، ولكن هناك أسباب كثيرة دفعت الشخصية لكي تكون غير طيبة، متابعة: «الناس مش هتعرف في إيه واللي بيحصل واللي بتعمله ولية عاملة كدة غير في آخر المسلسل».