اعتزال حمادة هلال يتصدر محركات البحث.. والفنان يستعين بـ«المداح» للرد

تصدر اعتزال الفنان حمادة هلال، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن نواياه السابقة بشأن تفكيره في الابتعاد عن الساحة الفنية، وهل ما يقدمه من أعمال حلال أم حرام؟ معتبرًا إياه صراعًا نفسيًا كان ملازمًا له فترة طويلة، وذلك خلال ظهوره في أحد البرامج التليفزيونية مؤخرًا.

اعتزال حمادة هلال مجرد فكرة في الماضي

وأشار حمادة هلال، خلال لقائه التلفزيوني، إلى إنه في السابق كان يعيش في هذا الصراع خصوصًا مع بداياته الفنية، حتى أيقن أنه لايستطيع أن يقول أن هذا حرامًا أو ذاك حلالًا، ولكن كل ما عليه هو أن يتقي الله فيما يقدمه من أعمال وفي حياته بشكل عام، وفي النهاية مفاتيح الجنة والنار في يد الله سبحانه وتعالى.

كمال أبورية وأحمد عبدالعزيز في «المداح»

ويخوض حمادة هلال، ماراثون سباق مسلسلات رمضان 2022 من خلال الموسم الثاني من مسلسل المداح، والذي يأتي تحت اسم «المداح- أسطورة الوادي»، وذلك بعد ماعرض الجزء الأول في رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشاركه البطولة أحمد بدير، نسرين طافش، دنيا عبدالعزيز، خالد سرحان.

ونشر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، صورة من كواليس تصوير مسلسل المداح تجمعه بالنجمين كمال أبورية، وأحمد عبدالعزيز، معلقًا عليها بقوله: مع أهم نجوم الدراما المصرية، منورين مسلسل المداح.

وحرص على نشر مجموعة من صور ومقاطع فيديوهات من كواليس تصوير مسلسل المداح عبر حسابه على موقع فيس بوك، مشوقًا الجمهور للجزء الثاني وحكايات صابر المداح، وهى اسم الشخصية التي يلعبها خلال الأحداث، من تأليف أمين جمال، شريف يسري، وليد أبوالمجد، إخراج أحمد سمير فرج.

وتغيب نسرين طافش، عن الموسم الثاني لمسلسل المداح، بعد مشاركتها في الجزء الأول العام الماضي، وذلك لخوضها بطولة مسلسل سوري باسم جوقة عزيزة، يعرض خلال رمضان 2022 وتلعب من خلاله دور راقصة، وتدور أحداثه في عشرينيات القرن الماضي.